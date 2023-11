O Ministério da Justiça tem exibido especial vocação para atrair polêmicas e divergências. Seja pela personalidade algo provocativa do ministro Flávio Dino, que faz a festa dos adversários, seja por acontecimentos que o colocam no centro da arena onde se dá o embate ideológico entre governo e oposição.

O mais recente, todo mundo sabe, foi a descoberta de que uma mulher casada com um preso chefão do tráfico no Amazonas esteve em audiências com secretários e diretores da pasta, na condição de presidente de uma ONG financiada pelo Comando Vermelho, facção do marido. Condenada por lavagem de dinheiro, ela recorre em liberdade e, assim, pôde transitar por gabinetes oficiais em Brasília.

Luciane Barbosa Farias, mulher de homem apontado como líder de facção, posa para foto com Rafael Velasco, secretário da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), do Ministério da Justiça - associacaoliberdadedoam no Instagram

Grave? Muito. Aceitável? De jeito nenhum. Mas, daí a dizer que isso é sinal de conivência do governo com o crime organizado há uma distância abissal. Manipulam os fatos os autores da tese. Bem como manobram com a realidade aqueles que, a pretexto de defender o ministro de uma acusação injusta, pretendem dar ao caso ares de invencionice conspiratória.

Ambas as versões são falsas, embora se misturem nesse mundo de escaramuças vazias em que o importante é emplacar o relato mais conveniente aos narradores.

A falha do ministério ocorreu, houve o reconhecimento do descaso na filtragem dos visitantes, foi criado um protocolo de atendimento e poderíamos ter ficado por aí, mas não. A necessidade de alimentar a dinâmica da exorbitância das redes incorporada pela política se impõe de parte a parte.

Ocorre, contudo, que os eleitos para os exercícios de governo e oposição têm objetivos a serem cumpridos, compromissos assumidos na urna que não podem nem devem se conduzir pela lógica do descompromisso dos pelejadores de internet.

Portanto, conviria a suas altezas baixarem as respectivas bolas, parar de lacrar e agir no sentido de providenciar algo de melhor para o Brasil. Vale para direita e esquerda.