São Paulo

O autódromo de Interlagos, em São Paulo, será a sede de um salão de automóveis neste fim de semana. O evento estará aberto ao público entre sexta (21) e domingo (23) com ingressos a partir de R$ 90.

Há ainda uma opção que custa R$ 495 e permite testar três carros diferentes na pista. Contudo, o ronco mais alto dos motores virá das máquinas que trabalham na construção dos palcos do The Town, festival de música que será realizado em setembro. Segundo a organização, esse trabalho não interfere no circuito de corrida.

Carros da Audi enfileirados no Autódromo de Interlagos; modelo vermelho é o novo e-Tron GT - Eduardo Sodré/Folhapress

Alguns carros em exibição nem sequer farão barulho. São os modelos 100% elétricos que estreiam no festival, como o Audi e-Tron GT.

O sedã esportivo tem cinco metros de comprimento e, segundo a fabricante alemã, pode chegar aos 100 km/h em 4,1 segundos.

Os motores elétricos são instalados nos eixos, o que garante a tração integral. As baterias pesam 630 quilos, o que é pouco para esse tipo de carro. A autonomia é de 488 quilômetros de acordo com o padrão europeu.

O carro custa R$ 770 mil, mas está sendo vendido por R$ 700 mil durante o Festival Interlagos. Há também um plano de assinatura, com mensalidade a partir de R$ 15.480.

O evento terá ainda compactos 100% elétricos chineses. O recém-lançado BYD Dolphin será uma das atrações disponíveis para teste no autódromo.

A GWM vai apresentar o Ora GT, que deverá ser o modelo de menor preço da marca no Brasil. Os faróis arredondados remetem ao veículo que colocou a marca em evidência: o Punk Cat, elétrico que copia as linhas clássicas do Volkswagen Fusca.

Entre os modelos a gasolina, o Toyota GR Corolla se destaca. É a primeira vez que a marca japonesa vende uma versão hatch do modelo no Brasil —e verdadeiramente esportiva, preparada pela divisão Gazoo Racing.

O motor 1.6 turbo tem três cilindros e 304 cavalos e está ligado a um câmbio manual de seis velocidades. A tração é integral, sendo possível dividir a força de diferentes formas entre os eixos. O carro custa a partir de R$ 417 mil e concorre com o Honda Civic Type R (R$ 434,9 mil).

Entre as picapes, as principais atrações são as recém-lançadas Chevrolet Montana RS, Ford Ranger e RAM Rampage. Haverá ainda modelos das marcas Citroën, Peugeot e Volvo.

Festival Interlagos 2023

· Quando de 21/7 a 23/7, das 8h às 20h

· Onde Autódromo José Carlos Pace - av. Sen. Teotônio Vilela, 261, Interlagos

· Preços R$ 90 (área de exposição dos carros); R$ 190 (acesso à área com churrasco); R$ 495 (test drive de até três carros).

· Link: https://auto.festivalinterlagos.com.br/