As vendas de veículos leves e pesados aceleraram na última semana de junho, que terminou com 225,8 mil unidades licenciadas. O resultado representa alta de 27,9% em comparação a maio. Os dados são baseados no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Após um período de represamento nos registros de modelos zero-quilômetro, os emplacamentos ocorreram em grande volume. A alta se deve à redução dos preços devido ao programa de R$ 500 milhões em incentivos lançado pelo governo no início do mês.

Imagem aérea do pátio da montadora Volkswagen em São Bernardo do campo, no ABC paulista. - Danilo Verpa/Folhapress

A estimativa era de que o plano teria duração de cerca de quatro meses, mas os recursos para os automóveis atingiram R$ 400 milhões em apenas duas semanas.

Ao se considerar apenas os carros de passeio, que são o principal alvo da medida, as vendas tiveram alta de 32,1%. Foram emplacadas 168,4 mil unidades no último mês.

As vendas diárias atingiram a média de 10.753 unidades em junho. Em maio, foram registrados 8.024 licenciamentos/dia.

Nesta sexta (30), ocorreu um pico: mais de 32 mil veículos leves e pesados foram emplacados Brasil afora, o que confirma o represamento.

Os descontos concedidos pelo plano do governo vão de R$ 2.000 a R$ 8.000, sendo aplicados sobre carros que custam até R$ 120 mil. Mas algumas montadoras oferecem promoções e bônus, além de lançar versões com preços mais em conta para se adequar à faixa proposta.

Uma segunda rodada de benefícios prevê mais R$ 300 milhões, dessa vez incluindo as vendas para empresas, como as locadoras. Segundo Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil, esse segmento representa aproximadamente 50% do mercado.

A montadora está com os pátios lotados e teve que interromper a produção. O problema ocorreu devido à espera das empresas de locação, que aguardavam a liberação dos descontos. Com a retomada das vendas, o desafio é distribuir esses veículos pelo Brasil.

No acumulado do ano, a comercialização de veículos leves e pesados registra alta de 12,7% em relação a 2022. O primeiro semestre terminou com 1,035 milhão de unidades emplacadas.