Quem for ao cinema ver o filme "Oppenheimer" conhecerá um grande personagem. O físico dirigiu a equipe de cientistas e engenheiros que fizeram as bombas de Alamogordo (a do teste), Hiroshima e Nagasaki. Era um tipo inesquecível pelo eterno chapéu amarrotado, pelo cigarro ou o cachimbo, e pelos penetrantes olhos azuis. Isso para não se falar da erudição, da gentileza, do rigor e também da astúcia.

Retrato do físico americano Julius Robert Oppenheimer em 1964 - Leemage via AFP

Quem decifrou o personagem foi o físico Robert Wilson, que, aos 29 anos, trabalhou com ele em Los Alamos: "Ele era meio excêntrico, quase um excêntrico profissional".

Durante sua passagem pelo Brasil, em 1953, um fotógrafo retratou-o soltando uma baforada que ficou parecida com o cogumelo de uma explosão nuclear.

Tendo ajudado a fazer as bombas, Oppenheimer aborreceu-se com a fotografia da fumaça.

23 de julho de 1945

H á 78 anos, o secretário da Guerra dos EUA, Henry Stimson, recebeu a lista dos alvos: Hiroshima, Kokura ou Niigata.

Na quinta-feira a bomba chegará à base de Tinian, no Pacífico.