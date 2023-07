O governador Tarcísio de Freitas deu-se conta da tolice que era mudar a cracolândia de bairro e recuou.

Fez isso na semana em que a Justiça decretou a falência da companhia aérea ITA. Ela saiu do ar na véspera do Natal de 2021. Ficaram a pé cerca de 400 tripulantes, com R$ 25 milhões a receber. A ITA deve algo como R$ 180 milhões, não tem patrimônio e era controlada pelo empresário Sidnei Piva. Do fim de 2021 até agora, sua história é a de uma quebra.

Ao lado de Tarcísio e Pontes, Bolsonaro mostra ônibus da Itapemirim em live de outubro de 2020 - Reprodução

Em outubro de 2020, o doutor Tarcísio participou de uma live com Bolsonaro na qual ambos comemoraram a entrada da companhia de ônibus Itapemirim no transporte aéreo.

Quem entende de aviões garantia que o desastre era pedra cantada, porque o mercado da aviação é mais sério que o dos ônibus.