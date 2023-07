Um sábio que ainda no ano passado garantia que Jair Bolsonaro acabaria inelegível assegura: o senador Sergio Moro terá o mandato cassado.

Moro esteve com o senador Davi Alcolumbre e não ouviu bons comentários.

Moro durante sessão deliberativa semipresencial no plenário do Senado - Jefferson Rudy -28.jun.23/Agência Senado

A morte de Alexandre Cabeça

Um conhecedor do direito e do avesso da vida do Rio estranha que, com a reabertura do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, ninguém tenha falado da execução de Carlos Alexandre Pereira Maria, dias depois.

Alexandre Cabeça, como era conhecido, colaborava com o então vereador Marcello Siciliano.

Ele foi morto por dois homens que vinham numa motocicleta. Segundo uma testemunha, antes de atirar, um deles teria dito: "Chega para lá que a gente tem que calar a boca dele".

Acusado de ter envolvimento na morte de Marielle, Siciliano insistiu em dizer que nada tinha a ver com o caso. À época, havia abundância de pistas falsas. Ele submergiu e voltou para a vitrine em maio, metido com o oficial da reserva Ailton Barros, que tratava com o tenente-coronel Mauro Cid no episódio de falsificação de certificados de vacinas.

Ailton Barros disse numa conversa grampeada: "Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão, sei quem mandou. Sei a porra toda. Entendeu? [Siciliano] está de bucha nessa parada aí".

Tem gente sabendo demais quando fala e de menos quando é chamada a se explicar.