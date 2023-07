Lula recolocou em seu gabinete a imagem do Cristo crucificado de 1,50 metro com a qual conviveu por oito anos. A história da peça fala dos tempos estranhos que o Brasil viveu.

Ela foi presenteada a Lula pelo empresário José Alberto de Camargo, que a havia comprado por R$ 60 mil ao bispo de Caxias (RJ), d. Mauro Morelli. Estava bastante maltratada e, em 2003, foi para os cuidados de Antonio Fernando Batista, do Iphan mineiro, coautor do catálogo da obra do Aleijadinho. Durante três meses, as peritas Lucienne Elias e Alessandra Riosado devolveram-lhe a beleza e estabeleceram sua origem ibérica, feita no final do século 16.

Foi a primeira vez que uma imagem de Cristo entrou no gabinete presidencial. Fernando Collor havia levado uma Virgem Maria e José Sarney, um São José. (Getúlio Vargas e Ernesto Geisel eram agnósticos.) À época, a imagem valia cerca de US$ 30 mil. Lula havia prometido doá-la à Arquidiocese de Brasília.

Lula da Silva fixa imagem de Cristo no gabinete presidencial na segunda-feira (24) - Ricardo Stuckert/Divulgação Presidência

Em 2011, começou o calvário da peça. Ela acabou num cofre do Banco do Brasil, onde ficou com outros presentes recebidos por Lula. De lá, foi mandada para o Museu da República.

O cofre do Banco do Brasil onde estavam os presentes recebidos por Lula foi exposto com algum espetáculo em 2016. Era parte da Operação Alethea, durante a qual o juiz Sergio Moro determinou buscas e apreensões "para colheita de provas em relação a possíveis ilícitos criminais relacionados ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e a pessoas associadas". O Crucificado estava junto com mais de uma centena de peças, foi apresentado à imprensa e retido com outros 21 objetos. O acervo pertencia à Presidência da República. Nada a ver com episódios posteriores.

Numa trapaça da História, no mesmo dia de atividade frenética em que a turma da Lava Jato tratava do grampo de Lula (9 de março de 2016, às 17h16), o procurador Deltan Dallagnol conversava com um colega e informava:

"Operação de hoje no cofre do BB em nome do Lulinha e da Marisa, (...) Lá está a cruz do Aleijadinho que estava desde Itamar no Planalto… prova de valor inestimável (...)

Peculato com lavagem… coisa pouca kkkk

(...) Isso, pode sorrir (...)

Pode agora começar a pular (...) Segura tudo que aguardamos confirmação de 100% kkkk."

Santas palavras as de Dallagnol decidindo esperar a confirmação. O Cristo não era do Aleijadinho, nem de seu século, e nunca esteve no gabinete do presidente Itamar Franco. Nesse dia, pelo menos sete telefonemas de Lula foram grampeados.

O retorno da imagem ao gabinete presidencial é uma expressiva mudança. Felizmente, Lula não reativou o pequeno museu de peças que o autoglorificavam. Seu antecessor expunha a roupa que vestiu ao assumir o cargo.



Serviço: As mensagens de Dallagnol tratando do Cristo do Aleijadinho que estava no gabinete de Itamar Franco e foi levado por Lula estão no livro "Vaza Jato: Os Bastidores das Reportagens que Sacudiram o Brasil", de Letícia Duarte e do The Intercept Brasil.