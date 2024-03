Antes que se completasse uma semana da tarde em que Jair Bolsonaro classificou como "pobres coitados" os presos pelo vandalismo do 8 de janeiro, a Polícia Federal prendeu dois empresários. Joveci Andrade e Adauto de Mesquita são sócios na empresa Melhor Atacadista. Eles caíram na roda durante os trabalhos da CPI. Chamados a depor, negaram tudo, mas a quebra dos sigilos mostrou que uma de suas empresas pagou à representante do trio elétrico que se instalou diante do QG do Exército.

Na fila de ricos coitados há mais gente.

Militares do Exército dispersam acampamento em frente ao quartel-general, em Brasília - Mateus Vargas - 09.jan.2023/Folhapress

A Lei de Murphy não falha

Se uma coisa pode dar errado, errado dará. Não deu outra, a proposta de emenda constitucional que acaba com a reeleição de presidentes, governadores e prefeitos carrega um jabuti que estende os mandatos de todo mundo.

Em nome de uma coincidência dos mandatos, o relator da PEC, senador Marcelo Castro, propõe que presidente e os deputados fiquem com cinco anos, e os senadores, com dez.

Os presidentes sempre tiveram mandatos de quatro anos. Só um, João Figueiredo, foi premiado com seis anos. O resultado foi desastroso.

Com um jabuti desses, fica mais fácil aprovar até a volta da monarquia.