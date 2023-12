Faltam poucos dias para a chegada de 2024. Como todo final de ano, chegam as retrospectivas, melhores do ano e obituários, com nomes notórios que partiram para uma melhor.

Há também aqueles que, embora continuem vivos, partiram dessa para pior. São pessoas que, por algum um disparate, tiveram suas reputações e vidas nas redes sociais ceifadas. Elas não penduraram as chuteiras, só pisaram na bola.

Galvão Bertazzi

Ponha para tocar a "Marcha Fúnebre", de Chopin, e confira a lista de cancelados de 2023.

CEO do submersível Titan

Em junho, o submersível que fazia uma expedição pelo Titanic implodiu a 4.000 metros de profundidade, com cinco pessoas a bordo. Como era pilotado por um joystick de brinquedo, a reputação do dono da empresa OceanGate afundou mais rápido do que seu veículo. Foi um raro caso de cancelamento com arrebatamento.

Bruno de Luca

Depois de o ator Kayky Brito ser atropelado na Barra da Tijuca, o apresentador de programas de viagens mostrou que sabe viajar de verdade ao ser flagrado fugindo sem prestar socorro. Após usar a fama repentina para fazer harmonização facial, o motorista envolvido no atropelamento também foi cancelado.

Renato Cariani

Após ser indiciado por associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o influencer fitness disse que é vítima de linchamento virtual. É o primeiro caso de pessoa que se intitula "cancelado da internet" para salvar a reputação.

Ex-marido da Ana Hickmann

Alexandre Correa já flertava com o cancelamento por ameaçar mulheres e apoiar políticos autoritários. O cancelamento final veio quando foi acusado de agredir a ex-mulher e culpar o PT por seu comportamento violento, o que gerou um duplo cancelamento.

O ex-jogador foi condenado por estupro e cancelado. Mas isso só aconteceu porque foi na Espanha. Se fosse no Brasil, estaria festejando livre, leve e solto.

Após ser acusado pela internet de não respeitar a Receita Federal, o Ibama, os técnicos e o bom gosto, com um cruzeiro marítimo cafona, ele provou que é craque também em quedas de reputação. Recentemente, foi cancelado por trair a noiva grávida, ser perdoado e descancelado, trair novamente, ser cancelado e, até a conclusão desta edição, permanece descancelado.

Como ainda faltam três dias para 2024, tudo pode acontecer.