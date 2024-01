Os jogos de azar digitais continuam causando polêmicas e fazendo vítimas perderem dinheiro. Autoridades investigam o "Jogo do Tigrinho" e o "Jogo do Aviãozinho" por serem ilegais no país e não enviarem os prêmios aos apostadores.

São classificados como jogos de azar os jogos cujo resultado é influenciado pela aleatoriedade de peões, roletas, baralhos, bolas numeradas e, nos jogos digitais, geradores de números aleatórios. Os jogadores apostam dinheiro ou qualquer valor monetário —o que pode arruinar vidas.

Ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio de 12 de janeiro de 2024 - Folhapress

O que as autoridades não sabem é que não são só os jogos do aviãozinho e do tigrinho que fazem vítimas. A coluna fez um levantamento inédito e descobriu inúmeros jogos de azar circulando pelo país impunemente.

Diferente do "Jogo do Aviãozinho", o "Jogo do Avião" faz os apostadores gastarem fortunas em passagens aéreas em busca de diversão e descanso. Em troca, recebem caos em aeroportos, voos apertados e barras de cereal. Mesmo assim, o jogador continua planejando as próximas férias e acumulando dívidas no cartão.

O "Jogo da Soneca" também tem arruinado vidas diariamente. O jogador põe o despertador para tocar na cômoda ao lado da cama. Assim que o aparelho toca, ele aperta a função soneca inúmeras vezes. Quando vê, já são dez da manhã e o cidadão perdeu a hora, o dinheiro e até o emprego.

Também tem deteriorado vidas o "Jogo do Saint Peter", no qual a vítima entrega fortunas ao supermercado em troca de um peixe com um nome pomposo. Ao comer, percebe que levou para casa uma galinha aquática menos saborosa chamada tilápia. Como o peixe "normal" está muito caro, o jogador continua apostando.

O "Jogo do Bebezinho" atinge jogadores que sonham com amor e ternura, ou apenas um sexo agradável. Quando percebem, estão acumulando dívidas com fraldas, noites em claro, escola, games e faculdade. Após duas décadas, a aposta desaparece e liga apenas no Natal. Em outros casos, não sai de casa nunca mais.

Mesmo assim, vale a pena.

Por fim, o "Jogo da Vida", em que você trabalha com a promessa de ter dinheiro, acumula despesas e tem que trabalhar mais com a promessa de ganhar mais dinheiro, em um efeito cascata que termina quando o jogador morre. É um jogo sem saída em que o jogador só se livra com a própria vida. Jogue com responsabilidade.