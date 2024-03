Caros patriotas,

Primeiro, quero agradecer à Foice, quer dizer, Foice de S.Paulo, por ceder este espaço para explicar esta história de embaixada da Hungria que tão espalhando nisso daí.

No tocante dessa questão, isso é uma grande fake news do New York Times, talkey? Todo mundo sabe que aquele jornaleco é comandado pelo George Soros a mando do partido comunista da China.

Nova York pode ter a estátua da Liberdade, mas também tá cheio de jornalista esquerdista impregnados com a ideologia do Paulo Freire.

A verdade é que eu tava em casa trabalhando. Pro pessoal que diz que eu não trabalho, vocês não sabem o trabalho que dá ficar do lado da Michelle e daquele maquiador. É todo dia eles borrifando perfume do Bolsonaro. Não dava pra ficar um minuto em casa nisso daí.

Então, eu fui andar de moto, parei numa esquina, tirei o capacete e vi quatro húngaros bonitinhos. Pintou um clima. Perguntei "posso entrar nessa embaixada aí?"

Entrei e vi meu amigo embaixador, o Miklinho, que me convidou pra dormir lá, talkey?

Aí, sabe como é que é, almocei um goulash e tirei um cochilo. O negócio me pesou tanto que acordei dois dias depois disso daí, acreditem.

Quem nunca pensou em dormir numa embaixada, não é mesmo? Vocês ficam pedindo direitos humanos. Mas o direito de dormir onde quiser vocês não defendem, né?

Dormi do 12 ao dia 14 fevereiro, sim. Eu lá sou homem de sair no dia 13?

E eu não posso fazer mais nada? Não posso viajar, ter passaporte, não posso mais me eleger, perseguir uma baleia no litoral. Não posso nem fugir de uma investigação por ter planejado um atentado contra a democracia? Pessoal dizendo que foi grave. Foi só uma tentativinha de golpezinho.

Ficam defendendo o comunismo, mas quando eu vou lá invadir uma embaixada, vocês reclamam?

Até o Gabeira, que é esquerdista com tanga de crochê, me deu toda a razão.

E o PT? Dele estar dormindo há mais de um ano no Palácio do Planalto vocês não falam nada, né? Impressionante.

Mal sabem que eu e os militares quase salvamos o Brasil de virar a Venezuela que virou isso daí. Agora, sim, a gente vive nessa ditadura.

Espero que tudo esteja esclarecido. E para os jornalistas, parem de querer dar o furo contra mim, talkey?