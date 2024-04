Depois de atacar o STF com sua arma mais potente, um bombardeio de memes, o bilionário Elon Musk tem mais um plano para dominar o Brasil.

Em uma de suas inúmeras interações no antigo Twitter, o que nos leva a questionar quando esse homem acha tempo para trabalhar, o dono da Tesla perguntou quanto teria que desembolsar para comprar a Globo.

O post era uma resposta a um pedido de um seguidor para "salvar o país", adquirindo a emissora que, segundo ele, era o grande problema do Brasil.

Embora a ideia pareça absurda, pessoas próximas afirmam que o dono da Tesla estaria realmente empolgado com a compra. Ele até teria criado uma grade para sua emissora.

A nova programação começaria com o programa "Musked Você", apresentado por ele próprio, gritando "acorda Xandão!" e lendo tuítes censurados.

As novelas da grade também seriam estreladas pelo bilionário. A começar pelo remake de "Elas por Elas", o "Elons por Elons", com participação de Regina Duarte, Mário Frias e Paulo Cintura.

ilustração de Galvão Bertazzi para coluna de Flavia Boggio de 24 de abril de 2024 - Galvão Bertazzi/Folhapress

Nos finais de semana, o espectador se divertiria com o "Caldeirão do Elon", no qual o empresário chegaria em um imenso foguete Space X. O quadro "Quem Quer Ser um Bilionário?" teria como grande participante e vencedor: Elon Musk

O público também acompanharia o programa "Musked Singer". As estrelas por trás das máscaras seriam Sérgio Reis, Zezé Di Camargo e Leonardo. Deputados que fazem discursos em inglês para o empresário também teriam o privilégio de participar, mas sem os disfarces, pois já são mascarados naturalmente.

À noite, o telespectador relaxaria com os filmes da "Tesla Quente", como "Arquivo X", "O Post da Liberdade" e "SOS Tem um Milionário Louco Solto no Espaço".

O "Domingão com Muskão" seria o carro-chefe dos domingos, com participação de Dudu Bananinha, Padre Kelmon e Monark. O quadro "Dança dos Fascistas" seria a grande aposta, mostrando que até os ultraconservadores têm samba no pé.

Já o programa Globo Rural seguiria na grade como é, por motivos óbvios.

Após bolar a grade, Musk teve seus planos frustrados ao descobrir que a Constituição brasileira só permite que pessoas ou empresas brasileiras adquiram empresas de radiodifusão. Agora estuda quanto custa comprar a Constituição ou, até mesmo, o Brasil.