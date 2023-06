Falar de ódio é fácil e perigoso. Atrai atenções, mas desperta o pior que há em nós. Fazer listas de ódio é sempre ruim, e é ainda pior quando antes não se fez a carta de amor. Preocupado com uma lista que deu à costa, escrevo a minha declaração de amor, com cem coisas que os portugueses adoram nos brasileiros.

O bloco de Caranaval Tarado Ni Você, no centro de São Paulo - Bruno Santos - 18.fev.23/Folhapress

Alegria contagiante, farra; simpatia, abraços; hospitalidade, Cristo Rei; espontaneidade, uai!; sotaque charmoso, manezinho; comida saborosa, feijoada; festa e animação, forró; ritmo musical, batuque; criatividade, caipirinha de morango; beleza natural, cachoeira; paixão pelo futebol, Maracanã; generosidade, Abel Ferreira; respeito pela família, dias festivos; espírito empreendedor, Santos Dumont; curiosidade, Abin; humor, Jô; expressividade, Soares; simplicidade, Elza; habilidade com as mãos, samba no pé; paixão pela praia, calçadão; energia positiva, tesão; carisma, candomblé; descontração, cafuné; empatia, pão de queijo; persistência, academia; fé, senhor do Bonfim; amor pela natureza, Pantanal; gosto por viajar, CVC; criatividade culinária, acarajé; generosidade com os amigos, tomar uma; habilidade para improvisar, saideira; paixão por Carnaval, bloquinhos; gostar de dançar, Ney; sensualidade, Gisele; coragem, Macunaíma; disposição para ajudar, dar uma mãozinha; otimismo, axé; alegria de viver, Gabriela; respeito pela diversidade, Tuiuiú; paixão pela música, Bituca; espírito de equipe, torcida; flexibilidade, álcool de canal; gostar de churrasco, queijo coalho; elegância, Carmen Miranda; alegria em compartilhar; paixão por animais de estimação, "Pet Shop Mundo Cão"; espírito de aventura, Poconé; sensibilidade, Drummond; gostar de festas juninas, Campina Grande; companheirismo, João de Santo Cristo; paixão por esportes aquáticos, e vôlei de praia; entusiasmo, Tom Farias; criatividade artística, samba de breque; gostar de chá de panela, boldo; agradecimento, satisfação; simpatia com estrangeiros, gringo; paixão por férias, Chapada; gostar de cerveja, boteco; solidariedade, Lula; paixão por samba, mestre-sala; elegância natural, Dona Onça; alegria em compartilhar histórias, porta-bandeira; paixão por moda, Bundchen; espírito de inovação, Niemeyer; gostar de brigadeiro, campanha eleitoral; compreensão, medida provisória; paixão por carros, Ayrton; espírito de liderança, Abílio; gostar de pão de queijo, bêagá; paixão por cinema, Glauber Rocha; sensibilidade com as crianças, Monteiro Lobato; espírito de equipe no trabalho, happy hour; gostar de coxinha, fritura; paixão por teatro, estreia; generosidade com os vizinhos, Seu Jorge; espírito de solidariedade, rachadinha; gostar de caipirinha, Espírito de Minas; paixão por arte, Inhotim; alegria em compartilhar receitas, Gávea; espírito de justiça, STF; Chico Buarque, prêmio Camões; vontade de aprender, doutorado em Coimbra; gostar de feijoada, farofa; paixão por literatura, Geovani Martins, espírito de cooperação, multiculturalidade; gostar de pamonha, sem jaca; paixão por história, Laurentino; alegria em compartilhar cultura, Sesc São Paulo; espírito de compaixão, Djamila; paixão por culinária internacional, Jacquin; compreensão com as diferenças culturais, cidadania da língua; espírito de empatia com os idosos, vovó; gostar de música sertaneja, Marília Mendonça; paixão por artesanato, Ouro Preto; espírito de ajuda aos necessitados, cracolândia; paixão por gastronomia; Casa do Porco; espírito de solidariedade com os animais, jogo do bicho; gostar de música popular brasileira, uma nota só; paixão pela cultura popular; ora pois; saudade, pois é!