Comunicado pelo jornal de que esta seria minha última coluna de Turismo, impossível não pensar nesta trajetória desde minha estreia em abril de 2015.

A proposta do então editor-executivo (hoje diretor de Redação) Sérgio Dávila era de unir minha rotina de viagens ligadas à gastronomia (para conhecer cozinhas e bebidas pelo mundo) ao olhar do turista. E foi mais ou menos assim. No começo.

Mas logo comecei a me desgarrar. No papel de crítico gastronômico que sou há décadas, eu me impunha uma disciplina de isenção jornalística e análise objetiva (postura que se tornou uma marca registrada e até, ouso dizer, uma escola). Mas uma vez por quinzena, como cronista, me senti mais livre para dar vazão à imaginação, tanto no conteúdo quanto no estilo. Que divertido (e que alívio!) me sentir menos jornalista e mais escritor...

Em pouco tempo, "turismo" foi virando um pretexto para o texto. Uma espécie de Hitchcock de minhas crônicas: assim como o cineasta aparecia por alguns segundos em seus filmes, em muitos dos meus textos o "turismo" era um coadjuvante, aparecendo apenas de passagem.

Verdade que muitas vezes havia um fato concreto muito ligado ao tema que ocupava a coluna. Mas sabendo que nas páginas do caderno já havia reportagens circunstanciadas sobre o assunto, frequentemente eu resvalei para outras áreas do conhecimento ou do sentimento humano.

Cartagena ou Guadalajara viravam pretexto para falar de García Márquez e Juan Rulfo. Um exílio em Santa Catarina ou viagens clandestinas a Paris foram motivos para criticar a ditadura militar. Uma insônia produzia a reflexão sobre a viagem ao inconsciente. A quase cegueira momentânea em Londres remeteu à especulação sobre a cabeça anglo-saxã.

Às vezes me questionava: será que era isto que o leitor —e mesmo meus colegas editores— esperavam? Ou deveria ser mais convencional? Na dúvida, seguia em frente, até mesmo criando histórias ficcionais de amor (mas –para manter a presença hitchcockiana do turismo— elas se passavam em outros países...).

As dúvidas sobre a possível inadequação dos textos se dissiparam quando recebi, da minha editora, um email relatando comentários do diretor do jornal, Otavio Frias Filho (1957-2018), sobre minha colaboração: "Otavio liga para elogiar as colunas (...). Acha que são textos finos, inteligentes, que ele se esmera em escrever, que está no veio certo e explorando bem".

É sempre bom ser elogiado por quem paga pelo seu trabalho. Mas o que me deixou lisonjeado foi que Otavio, além do jornalista que marcou a imprensa brasileira, foi um dos intelectuais mais refinados do país –e, se ele admirava meus escritos, algo de bom deveriam ter.

Aliás, a última vez em que falei com ele foi três meses antes de sua morte, já doente. Ele me ligou para dizer que acabara de ler, no jornal recém-impresso, minha coluna que iria para as bancas no dia seguinte (com relatos sobre a Patagônia argentina). Elogiou meu trabalho, e me leu o trecho onde eu dizia que a "merluza negra tem carne alva que se desmancha, com sabor salino tão discreto quanto seus delicados flocos de porcelana", acrescentando: "ler isto me abriu o apetite, o que neste meu momento de fastio é maravilhoso". Fiquei muito tocado.

Foram oito anos neste canto do jornal. Mas viagem é movimento –e vocês me encontrarão deslocando-me alguns centímetros para lá ou para cá por estas páginas, especialmente em Comida e Turismo. E sempre empenhado em exercer uma escrita cada vez mais inspirada, no conteúdo e na forma, como procurei refinar ao longo da revigorante experiência de colunista que a Folha me proporcionou.