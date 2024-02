O São Paulo foi à Campinas e perdeu por 2 a 0 para a Ponte Preta, resultado mais que normal para qualquer time que vá ao Moisés Lucarelli, exceção feita ao Manchester City, ao Liverpool, ao Real Madrid e, talvez, ao Bayer Leverkusen.

Depois de quebrar a escrita em Itaquera e ganhar do Palmeiras a Supercopa do Brasil nos pênaltis, o torcedor tricolor tomou-se de uma certa soberba, estimulado pelo cartola que dirige o clube. Bobagem.

Pablo Maia celebra conquista da Supercopa do Brasil - Cris Mattos - 4.fev.2024/Reuters

O São Paulo tem um elenco forte para as condições brasileiras, pode disputar com chances torneios em mata-mata como serão a Copa do Brasil e a Libertadores, mas nada indica que fará frente, por ordem alfabética, ao Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e até mesmo, fora da ordem, aos dois gaúchos de Porto Alegre, no Campeonato Brasileiro.

O mais chato da derrota fora de casa está na dificuldade que o São Paulo tem de jogar fora do Morumbi.

Tudo bem, ganhou enfim do Corinthians na casa dele, coisa que se fazia necessária, mas lembremos que no Brasileirão passado venceu apenas o Bahia como visitante, e havia mais de ano que não triunfava em estádio de adversário, como agora, no Paulistinha, empatou em Mirassol e perdeu para a Macaca.

Para quem já foi chamado de Soberano, convenhamos, é muito provinciano se encolher quando sai da capital paulista.

Começo de temporada não justifica temores nem otimismos exagerados e, se assim não fosse, Atlético Mineiro e Flamengo teriam sido esquecidos na relação dos favoritos, porque estão jogando muito menos do que deles se espera.

Só o Palmeiras revela consistência porque pronto faz tempo.

Com o São Paulo a expectativa acabou extrapolando dada a importância das vitórias contra seus maiores rivais e até se esqueceu que a temporada começou ontem.

Em bom português: muita calma nesta hora.

PANORAMA EUROPEU

O Real Madrid acordou o Girona para a realidade ao goleá-lo por 4 a 0 e livrou cinco pontos de vantagem sobre a sensação espanhola para praticamente garantir seu 36º título em 93 edições e nove campeões diferentes.

O Girona queria ser o décimo, mas não será desta vez.

Já na Alemanha o Bayer Leverkusen enfiou 3 a 0 no Bayern Munique e ameaça seriamente interromper a pornográfica série de 11 títulos do clube bávaro.

Invicto com 17 vitórias e quatro empates, o Bayer está cinco pontos à frente do Bayern e tem tudo para ser 13º clube campeão da Bundesliga se não der uma botafogada.

E na Inglaterra qualquer previsão será enorme irresponsabilidade do imprevidente previsor.

Porque Manchester City e Liverpool prometem disputar o título até o fim e o Arsenal não parece disposto a deixar que o façam sozinhos.

Não há nada no mundo do futebol que se compare a Premier League.

XANDÃO VINGA DOR

Jair Bolsonaro já disse ser botafoguense e palmeirense embora vista tantas camisas de clubes que pareça torcer só por ele e sua família.

E há quem não veja mistura entre futebol e política.

Pois que Messias torça pela recuperação imediata do Corinthians.

Mentes maldosas relacionam cada derrota do alvinegro às operações da Policia Federal autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, corintiano até a medula.

Fosse assim mesmo e depois de Sócrates, Wladimir e Casagrande, a Democracia Corinthiana, e a brasileira, teriam, com todo respeito, em Xandão, o quarto Mosqueiro.

Cabeças doentes o veem como ditador.