"Futebol é algo simples. São 22 homens correndo atrás de uma bola por 90 minutos. No final, os alemães sempre ganham", observou certa vez, durante a década de 1990, o ex-atacante inglês Gary Lineker, hoje comentarista da BBC.

Ele mesmo, sempre irônico, havia revisto sua frase, em 2018, ao mudar a conclusão: "E no final os alemães já não ganham sempre".

A depender do que veremos nos próximos dias, é possível que Lineker retome a frase original, porque três clubes alemães estão nas semifinais da Copa dos Campeões da Europa e da Liga Europa, a Copa Sul-Americana do Velho Continente.

Jogadores do Bayern de Munique comemoram gol durante a vitória sobre o Arsenal na Liga dos Campeões, em Munique - Odd ANDERSEN - 17.abr.24/AFP

O poderoso Bayern de Munique, machucado pelo Bayer Leverkusen ao ver interrompida sua monótona sequência de 11 títulos seguidos no Campeonato Alemão, superou o Arsenal e está entre os quatro semifinalistas da Champions, ao lado do Borussia Dortmund, que atropelou o Atlético de Madrid.

Os bávaros enfrentarão o predestinado Real Madrid, e o Borussia terá o PSG pela frente.

É fato que, se há favoritos nos dois embates, são os espanhóis e os franceses, os primeiros porque têm um timaço e a camisa detentora de 14 Orelhudas. Os segundos têm Kylian Mbappé, além de Ousmane Dembélé etcétera, como dizem os franceses quando falam francês.

Uma final germânica, porém, não será zebra, por tudo o que os bávaros já conquistaram (seis Champions) e porque o próprio Borussia foi campeão europeu na temporada de 1996/97, algo que o PSG desconhece.

De quebra, o Bayer Leverkusen, há 44 jogos sem derrotas, invicto na atual temporada, enfrentará a Roma na Liga Europa, depois de superar o West Ham nas quartas de final, com o que bateu o recorde da Juventus obtido em 2011/12.

É beeindruckend! (impressionante!), na língua de Goethe.

No dia 30 deste mês o Bayern recebe o Real e na semana seguinte vai a Madri.

No dia 1º de maio o Borussia recebe o PSG e na outra semana joga em Paris.

O Leverkusen jogará como mandante o jogo de volta, no dia 9 de maio, e em Roma uma semana antes.

Se houve um momento em que a final da Champions poderia reunir dois dos três espanhóis e a fase semifinal ter dois ingleses, os alemães é que tomaram a possibilidade.

Nada mau para quem andava meio esquecido no cenário mundial, embora a Bundesliga deste ano tenha a maior média de público do Planeta Bola, com 39.324 torcedores, ao superar a da Premier League, de 38.538. Só para comparar, a maior média brasileira, no mentirosamente chamado "País do Futebol", é de 26.502 pagantes, obtida no ano passado.

Terá Lineker de voltar à frase original ou Real Madrid, PSG e Roma manterão sua nova versão como verdadeira?

Seja como for, a praga do 7 a 1 parece se diluir quase dez anos depois, embora o Bayern tenha conseguido superá-la em 2020, ao vencer o PSG na finalíssima, e o Eintracht Frankfurt, em 2021/22, tenha vencido a Liga Europa.

Lembre-se que a seleção alemã caiu na fase de grupos pela primeira vez em sua história, na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e voltou a ficar nessa etapa em 2022, no Qatar.

COMPETIÇÃO PRECOCE

Precocemente, pelo Brasileiro, Palmeiras e Flamengo se enfrentarão.

Como desrespeita as datas Fifa, a CBF antecipou os melhores clássicos do torneio para não coincidirem com a Copa América, que desfalcará os grandes times.

Jogos que deveriam ser marcados para hora agá foram antecipados porque a CBF sabota seu campeonato.