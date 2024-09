Era preciso ter muita fé para acreditar em vitória corintiana sobre o Flamengo, mesmo com 45 mil torcedores em Itaquera e contra um time repleto de desfalques.

Quando Talles Magno fez 1 a 0, num raro e único lance lúcido de Yuri Alberto, ainda no 25º minuto do Clássico do Povo, o corintiano desconfiou que a vantagem não perduraria.

De fato, dez minutos depois, Pedro empatou ao cobrar pênalti bobo do venezuelano José Martínez.

Uma pena, porque o Corinthians jogava melhor em partida mais truncada do que jogada.

No segundo tempo, o futebol deu o ar de sua graça quando, aos 14, Ángel Romero entrou no lugar de Talles Magno.

Que momento magnífico, angelical! Para a Fiel, é claro.

Aos 15, Rodrigo Garro viu o paraguaio na área e deu a bola para que ele, em seu primeiro toque, fizesse o 2 a 1 definitivo.

Definitivo e mantido a duras penas, mais na garra do que na bola, mais com o coração do que com a cabeça, coisa que, por exemplo, Yuri Alberto não teve ao ser expulso e causar tremenda confusão, já nos acréscimos.

O Corinthians continua respirando por aparelhos, mas de alma renovada.

Ángel Romero celebra o gol da vitória do Corinthians - Rodilei Morais/Fotoarena/Ag. O Globo

Dérbi escaldante

Quem viu o dérbi das mulheres não se arrependeu, apesar da crueldade sob o sol de Jundiaí, 30°C na sombra, e apenas pouco mais de 1.600 torcedores alviverdes no estádio Jayme Cintra.

A feminista Leila Pereira, que cobra juros extorsivos também das mulheres aposentadas, não promove o time das Palestrinas, que saíram na frente das Brabas, ainda no primeiro tempo, mesmo depois de terem sido vítimas de erro escandaloso da arbitragem.

A assopradora de apito não viu, e o VAR da CBF calou sobre óbvio braço na bola da zaga das Brabas quando o clássico estava 0 a 0.

As Brabas viraram de maneira impressionante, com um gol aos 38 minutos do segundo tempo e mais dois nos acréscimos, quando o desgaste era sobre-humano, mas as mulheres, de fato, não desistem nunca, e é incrível como as corintianas fazem gols em fins de jogos: 3 a 1. Vantagem que praticamente as garante na final em busca do pentacampeonato brasileiro.

Décima quarta vitória das Brabas no retrospecto do Dérbi, com apenas três derrotas em 22 partidas, desde 2020.

Hoje, São Paulo e Ferroviária fazem o jogo de ida da outra semifinal, no Canindé, às 21h30, com transmissão da TV Brasil, na TV aberta, e no SporTV. Com lua, sem sol.

Botafogo caloroso

Também se deu bem quem viu o embate entre os líderes do Brasileirão Botafogo e Fortaleza, no Nilton Santos, grande atração do sábado à noite, embora com público decepcionante de 32 mil torcedores onde cabem 44 mil.

Os cariocas souberam se impor e poucos riscos correram diante das raras tentativas cearenses nos contra-ataques, incapazes de efetuar suas habituais transições fulminantes.

Igor Jesus fez os dois gols do justo 2 a 0 que devolveu a liderança ao Glorioso, com um jogo e dois pontos a mais que o Tricolor do Pici, a quem resta pagar a partida contra o Inter, no Beira-Rio, dia 11 deste mês.

Depois de impressionantes nove vitórias seguidas, o Fortaleza caiu no Rio, como havia sido derrotado também na Cidade Maravilhosa, mas em São Januário, pelo Vasco, igualmente por 2 a 0, em 3 de julho.

Uma única derrota em julho, apenas outra em agosto, a seguir assim, o Leão acaba campeão.