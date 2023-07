Foram necessários pouco mais de vinte anos para que a world wide web, inventada por Tim Berners-Lee em 1989 e aberta ao mundo em 1991, alcançasse um terço da população do planeta, chegando a quase dois bilhões e meio de usuários interconectados em 2012. No dia 18 de janeiro daquele ano, no entanto, a internet parou de funcionar.

A interrupção da rede mundial de computadores não foi causada por qualquer problema técnico; tratava-se, na verdade, de um ato político, mobilizado por milhares de plataformas digitais que apagaram ou interromperam temporariamente seu conteúdo online, em protesto contra duas propostas de lei em trâmite no Congresso dos Estados Unidos. Quem tentou visitar alguns dos websites mais populares da época, naquele 18 de janeiro, se deparou com mensagens que se opunham a tais projetos: o Stop Online Piracy Act (Sopa) e o Protect Intellectual Property Act (Pipa) –respectivamente, Pare a Pirataria Online e Proteja a Propriedade Intelectual.

Tais propostas legislativas representavam a bala de prata da indústria cultural norte-americana contra o que chamavam de "pirataria digital", categoria que incluía o acesso não pago a bens culturais na internet, mesmo que para consumo próprio. Apoiados com mão de ferro por associações das indústrias cinematográfica e fonográfica, tais projetos, se aprovados, expandiriam a capacidade da aplicação das leis de copyright dos EUA para incluir o download e o streaming de conteúdo protegido por direitos autorais.

Deputados da oposição se manifestam contra o PL 2630 no Congresso - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A maré, porém, soprava a favor dos navios piratas, com a bandeira da livre circulação de informação e cultura sendo hasteada pelo próprio Berners-Lee, capitão de mar e guerra do movimento. Ao lado do inventor da rede mundial de computadores, se encontravam perfilados a Wikipedia britânica e organizações não-lucrativas de direitos digitais, como a Fight for the Future e a Electronic Frontier Foundation.

Surfando na onda dos piratas defensores da cultura livre, destacava-se um grupo de empresas comerciais, em sua maioria recém-fundadas por jovens brancos oriundos de prestigiosas universidades norte-americanas. Os novos corsários da internet logo ficariam conhecidos pela alcunha de big tech: corporações de tecnologia em ascensão cujos recursos financeiros já faziam frente, em 2012, aos dobrões investidos pelas velhas indústrias culturais no legalizado mercado de lobbies do Congresso dos Estados Unidos.

Mais evidente do que a disputa econômica nos corredores de Washington, entretanto, foi a batalha travada no campo da ética. Contra a maximização dos direitos de propriedade intelectual reivindicados por antigas corporações como Warner, Disney, Universal e Sony, as novas empresas da internet recorreram ao tarô dos valores humanos universais para puxar as cartas da liberdade de expressão e do direito de acesso à informação, personificando a figura de paladinos guardiões da arte, da cultura e da diversidade. Tal persona, antes da chegada dos forasteiros digitais, era encarnada justamente pelas indústrias cinematográfica e fonográfica, que gozavam de enorme prestígio e proeminência desde a conquista do wild west norte-americano, arrebatando corações, mentes e bolsos com seus filmes e discos.

Esse caso de amor, no entanto, começa a sofrer turbulências com o desenvolvimento da tecnologia digital, que permite o aprimoramento do que Walter Benjamin chamou de reprodutibilidade técnica da obra de arte. As novas possibilidades de cópia, reprodução e compartilhamento de conteúdo cultural e informativo pela internet se tornam, no século 21, uma ameaça aos modelos de negócio construídos em torno da exploração de direitos autorais.

Para os defensores do livre trânsito de informação na rede, tais modelos representam a imobilidade, a petrificação, o estrangulamento circulatório; no limite, a morte da cultura. No discurso da indústria cultural, no entanto, ressaltam-se os danos alegadamente sofridos por milhões de pessoas que são empregadas direta ou indiretamente nas cadeias produtivas do setor, atribuindo a alcunha de piratas (uma categoria com grande peso moral) a todos os que copiam, compartilham ou disponibilizam cópias digitais dos conteúdos protegidos por leis de propriedade intelectual e de direitos autorais.

Além da ofensiva moral, associações das indústrias fonográfica e cinematográfica passaram a adotar ações legais contra consumidores de músicas e filmes pela prática de download, processando milhares de pessoas nos anos 2000, o que contribuiu para desgastar a imagem pública das gravadoras e estúdios de Hollywood e minar o apoio popular aos projetos de lei antipirataria de 2012.

Derrotadas, ainda que temporariamente (como a história haveria de mostrar nos posteriores acordos entre a indústria cultural e plataformas de streaming como Netflix, Spotify e o pioneiro YouTube), as associações das indústrias da música e do cinema acusaram as empresas da internet de usarem suas plataformas para incitar a opinião pública contra os projetos de lei nos EUA. No dia em que a internet parou, a página inicial do Google, por exemplo, exibia uma grande barra de censura tampando toda a sua conhecida logomarca; ao clicar nela, os visitantes eram levados a um outro website contendo informações e a tal petição contra Sopa e Pipa. Naquela época, os movimentos defensores da livre circulação de informação e cultura não viram problema nisso, pois a causa era nobre: tratava-se de defender a liberdade na internet.

A máscara ideológica das big tech cai quando, passados 11 anos de recrudescimento de discursos de ódio, desinformação e negacionismo ambiental e científico nas redes digitais, é finalmente agendada no Brasil a votação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência da Internet (PL 2630). Às vésperas da votação, em maio de 2023, o modus operandi de 2012 se repete: a página inicial do Google exibe a frase "o PL 2630 pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil"; o Spotify veicula uma propaganda com a mesma frase, em áudio; o YouTube divulga desinformação sobre o PL para criadores de conteúdo da plataforma, promovendo, inclusive, uma hashtag contrária ao projeto; e o Telegram envia para seus milhões de usuários brasileiros uma mensagem dizendo que "o Brasil está prestes a provar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão".

A história mostra que, seja no passado ou no presente, a motivação das big techs permanece a mesma: nunca foi sobre liberdade, e sim sobre liberalismo; nunca foi sobre a defesa da livre comunicação e troca de informação entre indivíduos, e sim sobre a defesa de modelos de negócios livres de qualquer tipo de regulação ou fiscalização.

Em 2012, isso ainda não estava claro para muita gente; em 2023, não há mais como esconder.