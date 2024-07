As mudanças climáticas são hoje um desafio urgente que afeta mais duramente os países do Sul Global. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) , as comunidades mais afetadas são aquelas que historicamente menos contribuíram para esse fenômeno: entre 3,3 e 3,6 bilhões de pessoas no Sul Global são as mais vulneráveis às mudanças climáticas em todo o mundo.

A América Latina é responsável por apenas 8% das emissões de gases de efeito estufa, mas é altamente vulnerável a desastres e fenômenos como a insegurança alimentar e o deslocamento forçado da população causados pelas mudanças climáticas em combinação com outros fatores, e tem meios limitados para se adaptar a estes desafios.

Portanto, falar de mudanças climáticas implica reconhecer que não se trata apenas de um problema ambiental, mas também político e ético, com impactos e responsabilidades diferenciados. Nesse contexto, a justiça climática coloca a equidade e os direitos humanos das pessoas no centro e procura abordar essas questões de forma interconectada, considerando várias formas de desigualdade.

Homem anda no bairro de Vila Farrapos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, durante enchentes que atingiram o estado - Silvio Avila/AFP

A noção de justiça climática traz à tona as responsabilidades históricas e atuais desiguais de países, empresas e pessoas pela crise climática. Essas responsabilidades podem ser medidas por meio das altas emissões dos países do Norte Global e das grandes empresas poluidoras, bem como por meio dos impactos desproporcionais das pessoas ricas na crise climática .

Elas têm um impacto maior por meio de seus estilos de vida, investimentos e ações políticas que, muitas vezes, negam a gravidade da crise climática, bloqueiam processos de transição justa e silenciam as vozes daqueles que defendem o meio ambiente e a necessidade de substituir os combustíveis fósseis e o atual modelo econômico.

De acordo com o Relatório de Desigualdade Global da OXFAM , o poder corporativo está impulsionando o colapso climático, exacerbando várias desigualdades e aumentando o sofrimento de milhões de pessoas. Desde 2020, os cinco homens mais ricos do mundo mais do que dobraram suas fortunas, chegando a US$ 869 bilhões até 2023, ao mesmo tempo em que a riqueza de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo diminuiu.

A grande responsabilidade dos bilionários

Como resultado, o 1% mais rico da população mundial gera tantas emissões de carbono quanto os dois terços mais pobres da humanidade . Além disso, embora apenas um pouco mais de uma em cada cinco pessoas viva em países do Norte Global, eles concentram 69% da riqueza privada e quase três quartos da riqueza mundial. As corporações multinacionais são os outros grandes beneficiários desse escandaloso processo de acumulação, acelerado na esteira da pandemia, com os lucros das maiores empresas aumentando em 89% entre 2021 e 2022.

Além de expor as desigualdades socioeconômicas históricas e atuais entre países e classes sociais, a justiça climática é herdeira dos estudos de ecologia política e das lutas por justiça ambiental que historicamente denunciaram o racismo ambiental e os efeitos desproporcionais da degradação do meio ambiente sobre as populações negras, periféricas, indígenas e camponesas. Da mesma forma, a noção de justiça climática se alimenta das demandas do movimento feminista que expôs os efeitos maiores da crise ambiental e climática sobre as mulheres .

Assim, a noção de justiça climática leva em conta as desigualdades estruturais entre regiões, mas também dentro dos países, e como populações específicas, como indígenas, negros, mulheres ou pessoas com deficiência, têm maior probabilidade de sofrer os efeitos adversos das mudanças climáticas.

A justiça climática também analisa as desigualdades intergeracionais que analisam por que as crianças e os jovens de hoje, apesar de não terem contribuído significativamente para a crise climática, sofrem mais severamente com seus impactos à medida que crescem e veem seu direito a um futuro sustentável prejudicado. De fato, um estudo publicado na revista Science em 2021 descobriu que as crianças nascidas em 2020 sofrerão de duas a sete vezes mais eventos climáticos extremos, especialmente ondas de calor, em comparação com as pessoas nascidas em 1960.

O conceito de justiça climática

No âmbito internacional, o conceito de justiça climática é uma derivação do princípio de Responsabilidades Comuns, porém Diferenciadas (CBDR, pelas siglas em inglês Common But Differentiated Responsibilities), que é um padrão fundamental da política climática global. O princípio foi estabelecido na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) , que reconhece que todos os Estados têm a responsabilidade de proteger o clima como um bem comum da humanidade e de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas. Esse acordo defende níveis variados de proteção ambiental e compromissos por parte dos países industrializados e em desenvolvimento. O CBDR foi uma das conquistas da cooperação e da articulação dos países em desenvolvimento durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro em 1992.

O princípio reconhece que os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm contribuído historicamente de forma desigual para a crise climática: os níveis mais altos de industrialização dos primeiros são responsáveis pela geração de maiores emissões de gases de efeito estufa. Além disso, os países desenvolvidos têm maior capacidade financeira e tecnológica e podem lidar com os impactos e desafios climáticos de forma diferenciada. Eles são capazes de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e financiar as perdas e os danos que as mudanças climáticas estão gerando nos países mais vulneráveis, para citar apenas dois exemplos.

Na Conferência das Partes COP-28, realizada em Dubai em 2023, foi tomada a decisão histórica de aprovar um Fundo de Perdas e Danos do Clima para países vulneráveis. O Fundo recebeu contribuições de aproximadamente US$ 400 milhões. Mas pesquisadores e organizações que atuam na luta contra as mudanças climáticas destacam que os impactos sem precedentes e devastadores do aquecimento global exigem mais recursos e compromissos abrangentes.

O Fundo para Danos e Perdas do Clima para países vulneráveis foi definido pelo Secretário da ONU, António Guterres, como " uma ferramenta essencial para alcançar a justiça climática ". No entanto, para alcançar a verdadeira justiça climática, muito mais precisa ser feito. De acordo com o relatório " Igualdade climática: um planeta para os 99% " da OXFAM, as crises (do clima e de desigualdade) estão interconectadas, inextricavelmente ligadas e se retroalimentam.

Portanto, o melhor antídoto para acabar com o colapso climático e a pobreza é promover a igualdade em todas as esferas. A menos que nos afastemos dos combustíveis fósseis, combatamos a desigualdade e coloquemos os direitos das pessoas no centro das decisões climáticas, será impossível construir uma transição verdadeiramente justa para um futuro sustentável.