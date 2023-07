A nossa coluna de hoje vai falar sobre um tema muito complicado para homens de variadas idades: a ejaculação rápida, mais conhecida como ejaculação precoce. Ou seja, aquela que, quando viu, já foi. A que ocorre beeem rapidamente, tão acelerada que praticamente nem se chega a sentir prazer. Muito menos a ter o máximo de prazer sexual, que é o clímax, o orgasmo.

É justamente para entender melhor essa história toda, e como lidar com ela, que vamos conversar bem detalhadamente por aqui.

Pesquisas científicas das mais variadas apontam dados como os seguintes: cerca de dois terços dos jovens apresentam ejaculação precoce em algum momento da vida sexual. Isso vale para adolescência e adulto jovem. Entretanto, essa dificuldade não é "privilégio" só de gente jovem não. Pessoas mais velhas também podem enfrentar problemas no controle da ejaculação.

E quais seriam as causas desse mal? Podemos dizer que a totalidade dos casos envolve algum grau de ansiedade elevada. Ocorre assim: o adolescente, o adulto, ou o homem mais velho, entra em um estado de ansiedade tão alto que isso arranca dele as possibilidades de obter prazer sexual, e a ejaculação vem como que do nada, em questão de segundos ou minutos.

Ejaculação precoce pode ser tratada - Folhapress

Para quem tem essa dificuldade sexual, basta se ver no meio de algo eroticamente estimulante que o corpo já responde com a ejaculação precoce. Pode ser ao assistir algo erótico, como uma cena de nudez ou um vídeo, ou receber uma carícia erótica, como um toque no pênis ou em outra parte estimulante do corpo, ou começar uma prática sexual, como penetração vaginal ou anal, ou sexo oral.

Ou ficar apenas na imaginação erótica, como quando algo leva a pessoa a pensar em sexo e isso a estimula muito. Ou ainda apenas beijar ou abraçar, entre outras coisas que tragam excitação sexual.

Ou seja, ocorre um estímulo erótico, por meio da imaginação e/ou dos órgãos de sentido (tato, olfato, visão, audição, paladar), e isso leva a uma excitação gigantesca, mas também a uma ansiedade tão enorme quanto.

O corpo masculino produz, então, uma série de contrações involuntárias na região dos genitais, contrações essas que expulsam o sêmen (o esperma) pelo canal da uretra. Esse expulsar do sêmen ganha o nome de ejaculação. E ela é considerada um problema, como a ejaculação precoce, quando ocorre muito, muito, muito rapidamente, antes mesmo que a pessoa comece a curtir as sensações de prazer.

A boa notícia é que tem tratamento para TODOS os casos. O primeiro passo é tentar localizar em si mesmo o que causa tanta ansiedade. Preocupações e medos dos mais variados (de falhar, de ejacular rapidamente, de não satisfazer quem está ao lado, de não se satisfazer etc)? Ou o que mais?

Essa investigação emocional é fundamental para descobrir e tratar as raízes do problema. E, para isso, uma boa ajuda pode ser procurar um psicólogo ou uma psicóloga, ou seja, um especialista nas questões da psique, do nosso lado emocional.

O médico psiquiatra também pode ajudar, avaliando o caso e vendo a necessidade ou não do uso de alguma medicação para aliviar a ansiedade. Lembrando que um profissional não exclui o outro: o psicólogo vai conversar e tratar as questões emocionais, e o psiquiatra vai olhar para as queixas e medicar se necessário.

Outro passo é também procurar o médico urologista, para verificar como está a saúde sexual como um todo. A sua saúde sexual precisa estar em dia para que você possa viver o sexo de forma tranquila, responsável e com muito prazer.

Para finalizar, uma dica fundamental: se você tem alguma dificuldade sexual, experimente parar de se cobrar tanto e aceitar que ninguém é perfeito, e tente ir para o sexo da forma mais tranquila e relaxada possível. Assim, as chances são grandes de você, por si só, ir baixando a sua ansiedade e descobrindo jeitos de ficar cada vez mais à vontade no sexo, sem dificuldades nem complicações. Fica a dica!

Esse texto surgiu a partir de uma pergunta de leitor. Se você também quer perguntar ou sugerir algo, escreva para folhateen@grupofolha.com.br.

Até mais!