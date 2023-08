O tema da coluna de hoje é dor na penetração vaginal, especialmente nas primeiras transas. Por que será que isso ocorre? Tem jeito de não acontecer? Como lidar com isso? Essas são perguntas frequentes de quem está na fase de iniciação sexual. E eu já vou esclarecer agora. Vamos lá?



A dor das primeiras transas tem a ver com estar relaxada o suficiente para o corpo feminino se preparar para receber a penetração vaginal. Acontece que, principalmente nas primeiras transas, a jovem está bem tensa, preocupada e até mesmo com medo. Do quê?

De uma infinidade de coisas: de sentir dor, de não ser prazeroso, de não ser o que ela espera, de não agradar a outra pessoa, de não saber o que fazer, de dar tudo errado, e de outras tantas dificuldades mais.

Ter esses medos e essas preocupações todas é supernormal nessa fase de primeiras vezes. Afinal, apesar de muito estimulante, tudo é muito novo e desconhecido.



E aí voltamos à questão de não estar relaxada o suficiente para a penetração vaginal ser prazerosa. Quando há muito medo em jogo, pode ser que o corpo feminino não entre naturalmente num estado de estimulação sexual em que a vagina se alarga, se aprofunda e se lubrifica para receber o pênis. E é por isso que a penetração pode doer.

Laura Muller fala sobre as primeiras vezes em que jovens tentam a penetração vaginal - Dainis Graveris/Unsplash

Esse estado é chamado de fase de excitação, que é a segunda etapa da resposta sexual, ou seja, do processo pelo qual o corpo passa diante dos estímulos sexuais prazerosos.



A primeira fase é a do desejo, que é quando a gente sente a vontade de viver as carícias e as práticas sexuais. A segunda é essa da qual estamos falando aqui: a excitação, que é quando o corpo masculino tem a ereção e o feminino se prepara para receber a penetração. A terceira é o orgasmo, que é o ponto máximo de prazer. E a quarta e última é a resolução, que é quando o corpo masculino e também o feminino entram em um estado de profundo relaxamento.



O rompimento do hímen, que é a membrana que recobre a entrada do orifício vaginal, pode causar um pequeno sangramento em alguns casos. E não necessariamente em todos: isso varia muito de pessoa para pessoa e é considerado também normal.



Além disso, também não é necessariamente o rompimento do hímen, com ou sem sangramento, que pode provocar a dor nas primeiras transas. Mas sim essa questão que falamos anteriormente de o corpo feminino não estar relaxado o suficiente para entrar no estado de excitação em que a vagina se alarga, se aprofunda e se lubrifica naturalmente para receber o pênis.

Saber disso é bem importante para se conhecer e se perceber melhor. E talvez também para se tranquilizar: ao entender que os medos podem atrapalhar o estado da excitação, fica mais fácil tentar lidar com essa história toda. Informação é o primeiro passo para compreender as coisas e, a partir daí, descobrir jeitos de lidar melhor com elas.



E qual será o jeito de cada pessoa ficar mais tranquila e sossegada na hora do sexo? Isso cada uma é que vai ter de descobrir. Uma dica que costumo dar sempre por aqui nas colunas é: não se exija demais. Faça o que for possível, no seu tempo, do seu jeito, sem se cobrar perfeição. Afinal, perfeição não existe, não é mesmo?



Aos poucos, a jovem (e também a mulher adulta que tiver dificuldade com esse momento da penetração) pode ir descobrindo como ficar mais relaxada e confortável com o próprio corpo, e com o que está ao lado.



Ah, e faltou responder: tem quem não sinta dor alguma? Tem sim! Tem gente que, mesmo sendo a primeira vez, vai bem tranquila para o sexo, faz tudo com calma e aí não dói.



Enfim, varia de pessoa pra pessoa. A boa notícia é: se doer, calma que tem como aprender a lidar. Sexo é aprendizado e treino. Ninguém nasce sabendo fazer tudinho, vale lembrar.



Até a próxima coluna!



E se você também tem uma dúvida ou sugestão, mande um email para folhateen@grupofolha.com.br.