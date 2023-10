Tenho estudado e pesquisado muito sobre as reações de prazer que ocorrem no corpo da gente na hora do sexo. E, quanto mais estudo e pesquiso, mais me dou conta do quanto é importante o autoconhecimento. É em nome disso que escrevo a coluna de hoje. Vamos falar um pouco mais sobre o que é preciso conhecer do próprio corpo (o autoconhecimento) em relação às sensações de prazer sexual.

Vamos lá: algo fundamental e muito importante a saber sobre tudo isso é o que os estudiosos chamam de resposta sexual humana. Em linhas gerais, é como ocorre o mecanismo de prazer no nosso corpo. E uma parcela grande de pesquisadores afirma que é assim:

1. Desejo. Esta é a primeira fase da resposta sexual. É quando os nossos órgãos de sentido (tato, olfato, visão, audição e paladar) e também nossa imaginação dão um sinal para o corpo de que algo sexualmente prazeroso pode ocorrer. Desejo é, em linhas gerais, a vontade de fazer algo nesse campo erótico e sexual.

2. Excitação. Se há espaço para dar asas ao desejo, ou seja, para se estimular sexualmente (mais uma vez pelos órgãos de sentido e também pela imaginação), aí o corpo vai entrando na etapa da excitação, que é a segunda fase da resposta sexual. Nela, o corpo masculino vai naturalmente produzir a ereção: o aumento dos batimentos cardíacos leva ao aumento da circulação do sangue e começa no pênis um mecanismo de dilatação e constrição. Ou seja, o sangue entra em maior quantidade no pênis e fica retido lá, promovendo a ereção. Já no corpo feminino, a vagina naturalmente se alarga, se aprofunda e se lubrifica para que a penetração, caso ocorra, seja prazerosa. Essas são, portanto, algumas modificações e reações de prazer sexual.

3. Orgasmo. É a terceira fase da resposta sexual. Se a estimulação vai aumentando cada vez mais, chega uma hora em que ela encontra um ápice, um clímax, que é o orgasmo. Trata-se de um ponto máximo de prazer, que dura alguns segundos. Nesse momento, uma série de contrações prazerosas ocorre nos genitais femininos e masculinos. No corpo do homem, essas contrações fazem com que o esperma seja lançado para fora: isso é a ejaculação. Já no corpo feminino, o orgasmo geralmente não precisa levar à emissão de nenhum líquido. Mas há algumas mulheres que relatam que liberam um certo líquido, às vezes como um pequeno jato, na hora do orgasmo.

4. Resolução. É a quarta e última fase da resposta sexual. Ocorre logo após o orgasmo e é uma fase de um profundo relaxamento. Ou seja, nesse momento, tanto o corpo masculino quanto o feminino pede para dar um tempo e descansar. E vale atender a esse pedido!

Saber disso pode ajudar a entender o que se passa naturalmente no corpo na hora H. Pode ser fundamental também para cada pessoa não ficar se preocupando demais com as reações que são naturais no nosso corpo, desde que a gente deixe que elas fluam com tranquilidade, sem cobranças, medos e outras inquietações.

Enfim, por hoje é isso. E vamos seguindo em frente, sempre em busca de mais conhecimento... Até a próxima coluna!



E se você tem alguma pergunta ou sugestão de tema, escreva para folhateen@grupofolha.com.br.