Muita gente se queixa da falta de sintonia no amor e no sexo: às vezes, um está a fim de algo mais, o outro, não. Pode ser que um sinta falta de toques e carícias a mais, ou de um envolvimento amoroso a mais, e a outra pessoa não tenha esse mesmo sentimento. E aí, fazer o quê? Como acertar essa sintonia no amor e no sexo?



A tarefa não é simples. O desafio é grande. E o primeiro passo é baixar a cobrança, ou seja, o nível de exigência e também de expectativas que um tem em relação ao outro. E a si mesmo.



Aliás, o tema cobrança é um antigo conhecido nosso aqui nas colunas, não é mesmo? Costumo sempre dizer nos meus textos, nas minhas palestras ou por onde faço ações educativas em sexualidade que as cobranças em jogo nos relacionamentos amorosos e sexuais são fatais ao prazer.



Ao ficar se queixando demais (e também cobrando demais) da outra pessoa (e também de si), os encontros vão ganhando um peso desnecessário. E, ao mesmo tempo, perdendo a graça.

Casal conversa de frente para paisagem nebulosa - Unsplash

As cobranças e as exigências contribuem também para que as pessoas envolvidas se sintam ansiosas e, em alguma medida, em débito. Parece que sempre estão devendo algo, que sempre precisam cumprir uma tarefa de uma imensa lista ainda não feita e que nunca são boas o suficiente nessa execução.



Isso tudo certamente compromete o prazer de estar junto nos momentos de amor e sexo. Com isso, a sintonia vai se perdendo cada vez mais.



Reencontrar essa sintonia tem a ver com acolhimento. Acolher em você o seu jeito de ser e, ao mesmo tempo, acolher o jeito de ser da outra pessoa.

Cada pessoa pode e deve ser do jeito que é. Claro que dá para fazer algumas concessões e tentativas de mudança a fim de deixar o clima a dois cada vez mais agradável e em harmonia. O que não dá é para se cobrar e cobrar demais do outro!



Entender de verdade que cada pessoa é de um jeito (e aceitar) costuma ser um passo gigante no caminho para o bem-estar e o prazer de ficar a dois. Isso vai liberando cada vez mais as pessoas para agirem com espontaneidade, fazerem as coisas no seu tempo e terem vontade de ficar junto.



Assim, a sintonia só tem a ganhar. O prazer amoroso e sexual também!

Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um email para folhateen@grupofolha.com.br. Até a próxima coluna!