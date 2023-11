A coluna de hoje fala de um assunto que ainda é tabu na vida de muita gente, de variadas idades: o uso de brinquedos eróticos. Tudo bem usar vibradores, massageadores etc? Ou há algo de errado nisso? Será que vicia?



Vamos por partes: não, o uso de brinquedos eróticos não chega necessariamente a viciar. A pessoa pode gostar muito e querer usar toda vez que sente desejo. Mas isso não quer dizer que é um vício. É apenas uma forma de conseguir obter prazer e chegar ao orgasmo.



O universo dos brinquedos eróticos está cada vez mais amplo e divertido. Há vibradores e massageadores para todos os gostos e preços. E uma das propostas mais atuais desse mercado é fazer brinquedos com um desenho anatômico, de material de excelente qualidade e que, entre outras possibilidades, também permita se divertir sexualmente a dois.



E aqui já vou respondendo a pergunta sobre usar ou não: vale a pena? Tudo bem usar? Ou há algo de errado? A resposta é: cada pessoa é que precisa experimentar e decidir, por si só, se curte ou não incluir esses brinquedos no universo erótico.

Modelos de sex toys disponíveis no Brasil - Gabriel Cabral/Folhapress

Há apenas que se levar em conta dois pontos em relação à saúde sexual:



1. Antes e depois do uso é importante higienizar o brinquedo. Você pode usar um produto específico, como os "limpa toys" vendidos em sex shop. Ou lavar com água e sabão neutro. Tudo isso para garantir a higiene e a saúde do corpo.



2. Se for compartilhar o brinquedo com outra pessoa, é importante vestir uma camisinha no mesmo. E fazer assim: usa com uma camisinha em você e, quando for usar na outra pessoa, joga fora a camisinha anterior e veste uma nova no brinquedo. Tudo isso para evitar a transmissão de doenças.



Outra dica importante: há muita gente que descobre o caminho para o orgasmo ao utilizar brinquedos eróticos, como os vibradores e massageadores de clitóris (que é o principal órgão de prazer feminino). Aliás, os massageadores podem ser usados em todo o corpo feminino e também no masculino, a fim de descobrir pontos de prazer e estimulá-los.



Mais uma dica: usar um lubrificante à base de água também pode tornar o uso dos brinquedos eróticos bem mais prazeroso.



Mas, se você deve usar ou não? Aí fica a seu critério. Tudo bem usar desde que você, de fato, queira. Senão, não vale a pena.



E tudo bem usar a dois? Aí vale a mesma regra: vocês querem? Que tipo de brinquedos vocês topam? O que as duas pessoas quiserem, ok. O que não quiserem, aí não é pra entrar na brincadeira erótica. Enfim, quem dita as regras é o casal!



As lojas online estão lotadas de brinquedos e ideias. Vale a pena pesquisar e, se algo interessar, por que não experimentar? Você(s) decide(m)!



Até a próxima coluna! E se você tem alguma pergunta ou sugestão, escreva para folhateen@grupofolha.com.br.