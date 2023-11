Já falamos em colunas anteriores que cobranças, medos, preocupações e, especialmente, ansiedade em excesso atrapalha (e muito!) o prazer sexual. No corpo masculino, faz com que a ejaculação ocorra precocemente. Ou a ereção não venha a contento. No feminino, pode trazer complicações na hora de se excitar, conseguir sentir prazer e chegar ao orgasmo.

Enfim, ansiedade em doses elevadas só complica as coisas. E é justamente sobre como lidar melhor com isso que vamos falar nesta coluna aqui. Que tal?



Então vamos lá: afinal, o que é ansiedade? Em linhas gerais, a gente pode descrever a ansiedade como uma sensação muitas vezes incômoda de que algo precisa acontecer pra já, pra ontem, o mais rapidamente possível, com urgência, ou seja, o quanto antes possível, justamente para que essa sensação ruim vá embora.



Junto a essa sensação, há um desejo de conseguir realizar logo, ou seja, mais uma vez o quanto antes possível, tudo aquilo que fica martelando a cabeça. Por exemplo: tenho que ter orgasmo, não posso ejacular tão rapidamente, tenho que ter e que manter a ereção etc.

Vá com calma com você e com a pessoa que está ao seu lado - Personare

Com isso, vêm também os preocupantes "serás". Será que eu vou conseguir ter prazer? Será que eu vou conseguir dar prazer? Será que vai dar certo? Será que vai dar errado? O que será que vai acontecer?



E tudo isso, junto e misturado, vai virando um ciclo bastante nocivo, que fica se repetindo mais ou menos assim: será, será, será, tenho que, tenho que, tenho que, queria que, queria que, queria que... E novamente mais e mais outros ciclos: será, será, será...



Com isso, a cabeça (e a ansiedade) vai indo a mil por hora.



Qual a saída? Quebrar esse ciclo! O que parece ser simples, mas nem sempre é. No entanto, mesmo que exija muito esforço, é possível, sim, realizar essa façanha.



Como? Talvez deixando de se preocupar tanto pode ser um primeiro passo. Ou seja, deixe os "serás" pra lá. Tente se livrar deles. Ou, talvez, se pergunte: por que mesmo estou me preocupando tanto assim? E se responda: não dá para controlar tudo, então não adianta se preocupar em excesso. Deixar rolar é uma boa opção.

Outro passo é entender que não basta a gente desejar que algo aconteça exatamente como está na nossa imaginação. A vida não é assim. E perfeição não existe. Então, por mais que você deseje que saia tudo perfeito na hora do sexo, tente se lembrar de que isso não é possível. Para ninguém. É mais sábio parar, então, de desejar (e de se exigir) perfeição.



Mais um passo talvez seja se conscientizar de que as coisas ocorrem no tempo em que tiverem que acontecer. Mais uma vez, não dá para controlar tudo, desejar que ocorra tudo imediatamente e conseguir que isso aconteça exatamente assim como você deseja.



A dica aqui é lutar para ir conquistando, cada vez mais, um pouco mais de tolerância, paciência, calma e, especialmente, aceitação. De quê? Do tempo de cada coisa, de cada possibilidade. Do seu tempo, do tempo da pessoa que está ao seu lado, e de tudo o mais.



Pode até parecer uma ideia antiga, mas na verdade é sempre muito atual, lembrar que "tudo tem seu tempo". É importante aceitar isso. E não se iludir com o desejo de imediatismo e aceleração.



Resumindo: vá com calma e pegue leve com você (e com quem está ao seu lado). Isso pode ser um dos caminhos para começar a aprender a lidar melhor com as ansiedades, sejam elas no campo do sexo, ou em qualquer outra área da vida. Assim, você e o seu prazer só têm a ganhar!



Até a próxima coluna!

E se você tem alguma pergunta, mande para folhateen@grupofolha.com.br.