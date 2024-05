Sim, sexo anal é uma prática polêmica, carregada de infinitos mitos e tabus. Mas vamos esclarecer alguns deles agora.



Pra começar, é importante saber (ou lembrar) que a penetração anal, ou o sexo anal, é a prática sexual que oferece o maior risco de transmissão de doenças. Isso porque o ânus não se alarga nem se lubrifica como a vagina. Com isso, a prática anal costuma causar fissuras minúsculas na região do ânus.



Essas fissuras, às vezes nem visíveis a olho nu, são portas de entradas gigantes para vírus e bactérias. Ou seja, para as IST (infecções sexualmente transmissíveis). Portanto, o começo de conversa da prática anal é: sim, precisa usar camisinha toda vez. Essa é a forma de evitar as IST e fazer o sexo anal de um jeito seguro e saudável.



Vamos agora a outras questões. A primeira delas, e que costuma ter muito mito e tabu em torno: a questão do prazer de quem recebe a penetração anal.

Camisinha é fundamental na prática do sexo anal - Unsplash

Independentemente de quem recebe a penetração, seja a pessoa de qualquer gênero, é importante que se saiba que o ânus é um órgão cheio de terminações nervosas e que carícias eróticas na região podem ser extremamente prazerosas. O que eu quero dizer é que, não importa se o sexo estiver ocorrendo, por exemplo, entre um casal hétero ou homossexual. Para qualquer dupla que se estabeleça, a penetração anal pode ser altamente prazerosa.



Mas, isso não é regra. Há quem deteste sexo anal. E isso tem muito a ver com a questão da dor: quem não é a fim de experimentar, ou já experimentou e detestou, fica com uma lembrança de que não vai ser prazeroso, que vai ser incômodo, que vai doer. E, de fato, tudo isso pode mesmo acontecer, especialmente quando a pessoa não gosta e/ou não está com vontade de viver essa prática.



Vale dizer: para quem não curte, então não vale mesmo a pena fazer. Afinal, sexo é pra ser um prazer, não algo incômodo e nada agradável, não é mesmo?

Agora, pra quem curte, a dica, além de usar camisinha, é usar um lubrificante à base de água, que favorece os movimentos da penetração. E também só partir para essa prática depois que a excitação erótica estiver num ponto alto (o que significa se estimularem muito com o que a imaginação permitir). Assim fica bem mais prazeroso.



Para finalizar, não há nada de errado em fazer sexo anal, desde que seja com o uso de preservativo, e desde que as duas pessoas envolvidas estejam de fato a fim, respeitando os limites de cada um. Assim, é possível viver esta, ou qualquer outra prática, de forma saudável, responsável e prazerosa.



