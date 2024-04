Tudo que você precisa saber sobre lubrificação feminina e masculina (sim, ela existe)

São Paulo

Sozinhas ou acompanhadas, com estímulo visual ou só pensando em sexo, é normal que meninas e mulheres sintam o aumento da lubrificação vaginal. O corpo saudável funciona assim, e não há nada de errado nisso. Só é importante saber diferenciar essa secreção dos corrimentos, por exemplo, que podem precisar da avaliação de um médico.

Meninas e meninos têm lubrificação; conheça mais sobre cada caso - Atlas/Adobe Stock

Uma coisa que há quem não saiba é que os meninos e homens também têm lubrificação, e ela é diferente da ejaculação —não tem cor nem cheiro, por exemplo. Para saber mais dos casos feminino e masculino, o Folhateen ouviu uma ginecologista e um urologista. Confira tudo que você sempre quis saber sobre lubrificação abaixo.

Lubrificação feminina

Quem responde é Paula Beatriz Fettback, ginecologista especialista em reprodução humana pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Como acontece a lubrificação feminina?

Ela acontece fisiologicamente por mecanismos hormonais. A mulher naturalmente secreta o muco, uma secreção clara, sem odor ou cor, por duas glândulas vaginais: Skene e Bartholin. Elas recebem um estímulo (geralmente sexual e de excitação) do sistema nervoso central, e produzem a secreção que hidrata, ajuda a manter o pH local, e ajuda no ato sexual.

No ato sexual, por mecanismos excitatórios do sistema sexual e/ou mecânicos pelo toque, a mulher aumenta esta secreção.

Para que serve a lubrificação feminina?

A lubrificação serve para deixar o ato sexual seja mais prazeroso, e também para ajudar na condução dos espermatozoides para uma possível fertilização e gestação. Sim, a lubrificação também é um mecanismo da natureza para auxiliar na concepção.

De que é feita a secreção da lubrificação?

Ela é composta por células e fluidos descamativos da vagina.

De que cor ela é?

Geralmente a lubrificação fisiológica e natural é transparente, com aspecto de clara de ovo.

Ela tem cheiro?

Geralmente o muco (lubrificação natural) não tem um odor forte. É só o aroma natural da flora vaginal fisiológica. Odores fortes e desagradáveis devem ser investigados.

Ela é sempre do mesmo jeito?

A lubrificação vaginal pode ser alterada de acordo com alguns fatores como menstruação, fatores psicológicos, tipo de roupa, entre outros.

Qual a diferença entre lubrificação feminina e corrimento?

O corrimento, diferente da lubrificação natural ou fisiológica, geralmente tem uma quantidade maior, sem estímulos sexuais e/ou físicos. Também tem odores desagradáveis e cores diferentes da clara de ovo, dependendo da causa.

Ele pode por exemplo ser branco mais fortes, de aspecto grumoso, no caso de fungos como a candidíase, por exemplo; até amarelados, sanguinolentos e esverdeados, dependendo do microrganismo ou bactéria que o está causando. Estes corrimentos diferentes sempre exigem que se procure um serviço médico.

E qual a diferença entre lubrificação e squirt?

O chamado squirt é o jato de secreção semelhante a uma ejaculação masculina. Ele acontece quando a mulher, durante a relação sexual e/ou orgamos, apresenta um aumento da secreção das glândulas vaginais de forma involuntária. Esse aumento da secreção se assemelha a uma ejaculação, pois sai de uma forma mais rápida e aguda.

O squirt não deve ser confundido com a lubrificação do dia a dia da vagina, mas também deve ser visto como algo fisiológico, natural e parte da liberdade sexual feminina.

A lubrificação tem alguma relação com o orgasmo?

Pode ter sim, mas não é obrigatório. A verdade é que a lubrificação faz parte do estímulo sexual da mulher, e acontece naturalmente como consequência do aumento do estímulo sexual e do prazer. O aumento da lubrificação deixa o sexo mais prazeroso, evita atrito e possível dor ou desconforto.

De que uma mulher precisa para acontecer a lubrificação?

Além de uma produção hormonal adequada e uma flora vaginal equilibrada, o estímulo sexual da mulher depende muito dos aspectos psicológico e emocional em sintonia com o ato sexual, e com seus parceiros e parceiras.

O que acontece se a mulher tem pouca lubrificação?

Isso pode significar que o estímulo psicológico ou emocional está insuficiente, ou que há uma queda da produção hormonal, como acontece perto da menopausa ou pelo uso de alguns medicamentos, ou em situações de extremo estresse, por exemplo.

Esta queda sempre pode ser investigada e há diversas formas de melhorá-la, tanto na menopausa como em outras circunstâncias. O orgasmo feminino é multifatorial, e deve sempre ser encarado como natural, sem preconceitos.

Nos casos em que ela não é suficiente e há ressecamento vaginal com dor, também se recomenda investigação médica.

Há mulheres que têm mais lubrificação que as outras?

Sim. A produção de muco e secreções pode ser maior ou menor de acordo com a predisposição de cada mulher. Além disso, algumas medicações que causam bloqueio hormonal direta ou indiretamente, como antidepressivos e outras drogas, podem reduzir a secreção fisiológica das glândulas vaginais.

Há jovens que podem não ter ou ter pouca lubrificação?

Sim. Algumas mulheres apresentam predisposição menor de atividade secretória. Algumas condições como o vaginismo, a ansiedade, o uso de medicamentos etc também podem causar pouca ou nenhuma lubrificação em mulheres jovens.

E como se trata a ausência ou a baixa lubrificação na juventude?

O tratamento é de acordo com a causa, mas pode envolver métodos como hidratantes vaginais, fisioterapia, laser, acupuntura e pompoarismo. E, além destes métodos, também é fundamental o apoio psicológico.

A lubrificação diminui com a idade?

Sim. Como a lubrificação é bastante dependente de estímulo hormonal, o período do climatério e da menopausa cursa com uma redução importante da lubrificação vaginal. Esta redução, apesar de ser natural, pode ser tratada de diversas formas, com melhora significativa como o uso de reposição hormonal, laser vaginal, hidratantes, fisioterapia, acupuntura, entre outros.

Lubrificação masculina

Quem responde é Giuliano Betoni Guglielmetti, urologista doutor pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), com consultório na Vila Nova, em São Paulo.

É verdade que os homens também têm lubrificação?

Sim, eles têm. A lubrificação vem das glândulas bulbouretrais, ou glândulas de Cowper, que são a versão masculina da glândula de Bartholin, responsável pela lubrificação vaginal na mulher.

Para que serve a lubrificação masculina?

A secreção produzida por essas glândulas tem por função limpar a uretra de resíduos da urina e acidez, e lubrificar o pênis para a relação sexual.

De que é feita a secreção da lubrificação masculina?

Ela é formada por mucoproteínas, como a feminina.

A secreção da lubrificação masculina tem cor ou cheiro?

Ela é incolor e não tem cheiro.

Essa secreção tem espermatozoides, como a ejaculação?

Eventualmente ela pode conter espermatozoides que estavam na uretra, mas não em concentrações altas.

É necessário usar a camisinha desde quando essa secreção aparece ou só durante a relação sexual?

A camisinha precisa ser usada desde o início da relação para prevenir doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Como a lubrificação pode ter espermatozoides, é possível engravidar só com ela, embora seja muito difícil.

A lubrificação masculina tem alguma conexão com a ejaculação?

A lubrificação acontece antes e independe da ejaculação. Ela acontece com a excitação. O volume de secreção produzida obviamente pode variar entre os homens e de acordo com o grau de excitação. E pode diminuir com a idade e pela queda hormonal, mas não necessariamente.

Há homens que produzem mais lubrificação que outros?

Sim, existe uma variação individual, e há homens que vão produzir pouca lubrificação. Mas isso não deve causar nenhum problema.