Tem gente jovem que me procura se lamentando de nunca ter namorado e sem saber que caminhos seguir para virar esse jogo. Há até quem acredite que não tem mais chances de conquistar um amor para chamar de seu. Será?



Discordo! Há chances, sim, acredite! E também dicas para conseguir trilhar mais firmemente os caminhos para encontrar um namorado ou uma namorada. Vamos a algumas sugestões:

É preciso muita coragem para enfrentar o medo de se frustrar ao tentar se aproximar de alguém para formar um par - Image Source/Zero Creatives/Cultura / Image Source

Investigue-se! Do que você gosta? O que lhe dá prazer? O que incomoda? Como cuida de si? O que requer um cuidado maior? O que é possível transformar? O que é necessário aceitar? Como você pode ser mais feliz com a própria vida? Que mudanças precisa fazer? Que metas precisa traçar? Que caminhos gostaria de seguir?



Mova-se! Depois de fazer uma profunda investigação sobre si, é hora de colocar pensamentos e ideias em prática. Que movimentos você precisa fazer na sua vida? É hora de partir para a ação e começar a fazê-los. Movimentar-se é "sair da caverna" para um mundo talvez muito menos assustador do que, de dentro da caverna, ele parece ser.



Experimente-se! Que tal tentar novas amizades? Ou mais e diferentes momentos com os amigos antigos? Que tal também experimentar conversar com pessoas com quem nunca se abriu para trocar uma ideia? Experimentar olhar para novos lados pode trazer oportunidades incríveis de conhecer gente muito especial. Vale a tentativa.

Encoraje-se! Essa dica foi tema de uma coluna inteirinha (a da semana passada). É preciso muita coragem para enfrentar o medo de se frustrar ao tentar se aproximar de alguém para formar um par. Encoraje-se a dar o primeiro passo: você não precisa ficar a vida inteira no compasso de espera.



Levante-se! Se cair, ou seja, se você se frustrar, vale levantar e seguir para a próxima oportunidade. É assim que a gente segue na vida: às vezes caindo, e sempre levantando! É assim também (levando e seguindo em frente) que há chances de novas oportunidades surgirem.



Como a chance de o amor e, com ele, o namoro, aparecerem! Então, siga em frente! E até a próxima coluna!