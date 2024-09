Muitos jovens (e adultos também) sentem um medo enorme de ouvir um não quando o assunto é amor e sexo. E isso impacta diretamente a disponibilidade interna para se ligar a alguém. Estamos falando aqui do quanto o medo da rejeição atrapalha, e muito, os vínculos afetivo-sexuais. Será que não dá para lidar melhor com essa história (e ser mais feliz no amor e no sexo)?



Claro que dá! O primeiro passo é compreender o que está ocorrendo com você e talvez, também, com um tanto de gente ao seu lado.

Se você não se arriscar, perde também a possibilidade de ganhar um sim. - Pexels

Acontece que, no cenário atual, de cobranças gigantescas de desempenho e uma busca quase que obsessiva por perfeição, fica muito difícil a gente aceitar que pode não se dar bem em algo. Como no flerte, na paquera, ou numa investida mais duradoura, como num namoro ou em qualquer outro tipo de relacionamento que caracterize um vínculo, uma ligação ou, quem sabe, um compromisso com outra pessoa.



Há, portanto, um medo enorme de não encontrar alguém que corresponda ao que se está sentindo e, com isso, de se frustrar e levar um não. Nesse contexto, parece ser mais seguro não se arriscar. E o medo da rejeição sai ganhando e afastando as pessoas de qualquer possibilidade de criar vínculos no campo afetivo e sexual.



Como virar esse jogo?



Vai ser preciso criar coragem para enfrentar a possibilidade de rejeição. Vale ponderar: e daí se você tomar um não? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida. Vale lembrar: faz parte da vida a gente enfrentar tropeços e quedas pelo caminho.

Mas, se você não se arriscar, joga fora também a possibilidade de ganhar um sim. Criar coragem para se abrir aos jogos amorosos traz isso consigo também: a chance de se dar bem! E não apenas a de se dar mal, não é mesmo?



É preciso quebrar esse ciclo de se esconder atrás do medo da rejeição e, com isso, viver sempre sem a possibilidade do sim, se frustrando cada vez mais.



Então, a dica de hoje é: coragem! Vá atrás do que você acha que vale a pena! Você pode se surpreender...



Até a próxima semana!