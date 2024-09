O Instituto de Ciência Política (Ipol) da Universidade de Brasília (UnB) cancelou um curso que seria ministrado por um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, de Israel, após mobilização de estudantes pró-Palestina contrários à presença do docente.

Em comunicado público, a instituição diz ter tomado a decisão "para garantir a segurança da comunidade universitária" e afirma lamentar o desdobramento.

Alunos transitam pelo Instituto Central de Ciências da UnB, em Brasília

Jorge Gordin apresentaria o minicurso "Política Territorial Comparada" nos dias 11, 12, 18 e 19 deste mês. As aulas, presenciais, ocorreriam no auditório do instituto. Uma palestra intitulada "O Paradoxo 'Argentina'" também seria ofertada por ele em 20 de setembro.

Na véspera da primeira aula, porém, alunos de ciência política decidiram fazer um levantamento sobre opiniões pregressas manifestadas por Gordin a respeito de Israel. Nas redes sociais, encontraram publicações favoráveis às Forças de Defesa do país.

As postagens colhidas datam do período entre 2017 e 2020 e são anteriores à deflagração da guerra entre Israel e Hamas, em outubro do ano passado.

Na noite de terça-feira (10), esse mesmo grupo de estudantes deu início a uma segunda etapa de mobilização. Foram acionados o DCE (Diretório Central dos Estudantes) da UnB, o Comitê de Solidariedade à Palestina do DF e até mesmo partidos políticos a fim de se organizar um ato para protestar contra a presença do professor de Jerusalém.

O Ipol, contudo, decidiu pelo cancelamento do curso horas antes de a primeira aula ocorrer, às 17h de quarta-feira (11), e o protesto foi inviabilizado.

"Em relação ao cancelamento da atividade acadêmica de um professor visitante, reiteramos que o Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília está sempre de portas abertas para o debate, o diálogo acadêmico e a escuta da sociedade", afirma o instituto, em nota enviada à coluna.

"Devido às reações suscitadas, e embora o tema da palestra não fosse a guerra, por prudência e em acordo com o docente decidimos pela interrupção das atividades. Reafirmamos nosso compromisso com o diálogo respeitoso, a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica", segue o instituto.

Procurado pela coluna, o professor Jorge Gordin não se manifestou até a publicação deste texto.

O Centro Acadêmico do Ipol (Capol) emitiu uma nota em que atribui o desfecho à mobilização de estudantes e comemora a decisão.

"O Capol se posiciona satisfeito com a decisão do cancelamento das atividades de Jorge Godin e espera que a seleção dos expositores externos pelo Ipol seja rigorosa, com olhar atento sobre possíveis ataques à imagem da comunidade palestina, que passa por um período de genocídio e barbárie", afirmou.