O magnata Elon Musk chamou mais uma vez atenção no picadeiro digital ao publicar em seu X, o ex-Twitter, uma imagem para exibir sua excitação erótica com Javier Milei, o presidente anarcocapitalista da Argentina.

O post mostra um sujeito desnudo, deitado numa cama, com uma mulher-objeto igualmente nua, sentada de costas sobre a região da genitália do "cabrón". O verdadeiro tesão, entretanto, direciona-se à tela de um laptop aberto atrás da figura feminina, onde o avatar do dono da Tesla assiste ao discurso do ultraliberal portenho no Fórum de Davos.

Musk é um produto um tanto perverso e exibicionista dos percalços enfrentados pela democracia liberal na era do capitalismo informacional e da política pautada pela arena das redes sociais. Já pouco tem a ver com o rico empreendedor da elite branca americana que procurava exercer seu domínio de classe por meio de um projeto ideológico com acenos a valores democráticos universais, algum grau de coesão e oportunidades de ascensão social.

Já faz algum tempo que esse modelo tropeça, abalado por crises de representação e pela desconexão entre as premissas democráticas e o atendimento efetivo de demandas materiais de grandes massas, com custos políticos consideráveis.

Enquanto a direita conservadora parece abandonar veleidades e se refugia cada vez mais nos limites de uma agenda econômica voltada para a defesa do laissez-faire radical, sobressai no campo antagônico um programa que pretende enfrentar as contradições socioeconômicas com acusações e reivindicações identitárias –pertinentes, não há dúvida, mas sem chances muito animadoras de universalização.

Elon Musk, CEO da SpaceX e do X (ex-Twitter) em um simpósio sobre o antissemitismo online, em Cracóvia, na Polônia - Sergei Gapon - 22.ja.24/AFP

Entram em cena, nesse cenário de fraturas e polarizações, sem disposição para compromissos e moderação, os profetas antissistema e lideranças com pendores autocráticos. A exemplo de seus patrocinadores e eleitores, não têm maior apreço pelo arcabouço democrático ou pelas funções sociais do Estado, vistos como empecilho a seus anseios e objetivos.

O protagonismo de Trump nos Estados Unidos diz muito sobre isso, bem como o bolsonarismo e a vitória de Milei na Argentina –beneficiando-se da disfunção institucional de seu país para dar mais um passo rumo ao salve-se quem puder.

Musk tornou-se um santarrão dessa nova ultradireita, venerado como símbolo salvacionista de um ideal plutocrático de liberdade baseado na prerrogativa do sou mega rico, faço o que quero, sorry periferia, não estou nem aí para vocês.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

No ano retrasado, aterrissou seu jato no aeroporto privado Catarina, em São Roque, perto da cidade de São Paulo, para uma brevíssima estadia, na qual se avistou com o então presidente Jair Bolsonaro e um séquito de bajuladores. Vinha manifestar seu interesse em ampliar o fornecimento de internet via satélite na Amazônia e reforçar que estava de olho, como continua, nas reservas de lítio e outros minerais do Brasil.

Patrícia Abravanel, esposa do ministro das Comunicações da época, Fábio Faria, e filha do empresário e apresentador de TV Sílvio Santos, deu boas-vindas ao siderado da SpaceX chamando-o de "visionário habilidoso escolhido por Deus". De minha parte, fico tentado a responder com um emoji cocô, aquele que o voyeur de Milei costuma usar quando recebe alguma solicitação ou questionamento da imprensa sobre seus negócios.

Esse Bruce Wayne às avessas, que inspirou o patético multimilionário do filme "Não Olhe para Cima", talvez realize seu sonho de colonizar Marte. Quem sabe então um dia, Musk, na sua sucupira cósmica, poderá inaugurar o cemitério local com suas próprias exéquias. Não estarei aqui, de qualquer modo, para conferir.