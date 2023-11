Essa é para você, macho desconstruído, que aplaudiu o tema do Enem, "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". Você se orgulha de dividir as tarefas domésticas, cozinha para a família, guarda as roupas no próprio armário, leva os filhos para escola, não flerta descaradamente pela vida. Uma salva de palmas, sabemos que é o que espera, mas trago más notícias.

Falta muito para ganhar o prêmio de funcionário do mês se você não divide todas as responsabilidades, incluindo a preocupação, o planejamento, a execução, a conclusão de todas as tarefas, com resultado satisfatório, sem mandar um único WhatsApp para a cônjuge.

Se ela tem que se envolver em algo que é de sua incumbência, essa divisão já perdeu o equilíbrio e uma das partes continua sobrecarregada por algo pouco falado. Um determinante na saúde mental da maioria das mulheres, mesmo aquelas com poder aquisitivo para contratar a ajuda de terceiros, ou seja, de outra mulher, que por sua vez também está sob pressão.

"Emotional labor", ou carga mental, é o trabalho invisível, ininterrupto e, obviamente, não reconhecido, que todas as mulheres vivem 24 horas por dia. Enquanto estamos no trabalho, metade da cabeça pensa se tem sabão em pó, se vale a pena consertar a geladeira, nas passagens das férias, se as crianças já jantaram, como explicar nudes feitos por AI.

Em geral, o homem, mesmo o desconstruidão, precisa ser lembrado da lista de compras, ainda que seja ele quem as faça, da festinha na escola, de levar o totó ao veterinário, das consultas médicas, do dia do cabelo maluco, dos pequenos consertos domésticos. Hoje mesmo, no meio da ioga, me peguei olhando para o teto e pensando, faz um ano que precisa de pintura. Então, caro feminista, não adianta exaltar a redação do Enem e continuar perguntando, enquanto cozinha, onde está o escorredor de macarrão.