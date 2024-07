A revista Newsweek publicou um artigo que questiona se a cantora Taylor Swift é um "bom modelo" para as garotas, afinal, que horror, ela tem 34 anos, é solteira, não tem filhos e teve vários relacionamentos. O nível da argumentação contra o "padrão Swift", usado na publicação, é se "algum pai amoroso gostaria que sua filha namorasse 12 homens diferentes em apenas alguns anos".

A cantora é um ícone pop, um fenômeno comercial que originou o termo Swiftonomics, para calcular o impacto econômico de tudo o que seu nome gera. No ano passado, entrou na lista de bilionários da Forbes como a primeira a conquistar fortuna apenas com a renda de músicas e de shows. Ainda assim, é considerada uma mulher incompleta porque não se casou e não pariu. Pior, "não é um bom exemplo a seguir", segundo o título do texto.

Essa pressão impõe um cronograma que nos leva a decisões precipitadas, casamentos infelizes, maternidade não planejada e a sensação de que fracassamos, quando, na verdade, apenas não estávamos prontas ou poderíamos ter feito escolhas diferentes. Foi assim que aos 35 anos eu me casei, levada pela crença de que "estava mais do que na hora". Foi também assim que me vi separada e muito decepcionada comigo mesma dois anos depois por ter seguido um roteiro que não era para mim.

Taylor Swift em Los Angeles - Mario Anzuoni/Reuters

O que ainda vemos é que o valor e a realização de uma mulher estão atrelados à sua capacidade de procriar ou manter um casamento, tese estapafúrdia e embolorada que negligencia a diversidade feminina, incluindo aquelas que não podem ou não querem ter filhos e aquelas que encontram amor e parceria em formas e em fases da vida que não se enquadram no modelo tradicional.

Depois de muito rodada, assim como Taylor, me casei aos 40 com um sujeito acima da média, mas não descartava ficar solteira, que também é uma escolha que tem sido contemplada por cada vez mais mulheres. Apenas aceitem.