Feliz ano olímpico! Em 2024, as Olimpíadas de verão voltam a Paris pela terceira vez. Promete ser espetacular. De 26 de julho a 11 de agosto, 10.500 atletas de mais de 200 países vão competir em 32 esportes. Em 28 de agosto, começam os Jogos Paralímpicos. A capital francesa vai apostar em uma receita de sucesso: usar lugares icônicos como cenário.

Opções não faltam em uma cidade cercada de história. Cerimônia de abertura pela primeira vez fora de um estádio, com o desfile dos atletas em barcos no rio Sena. Arena do vôlei de praia montada aos pés da torre Eiffel. Hipismo nos jardins do Palácio de Versalhes. O skate e a estreia do breaking na Place de la Concorde, onde o rei Luís 16 e a rainha Maria Antonieta foram decapitados durante a Revolução Francesa.

As últimas vagas para Paris serão definidas nos próximos meses. Este é só um dos vários destaques esportivos de 2024.

Fachada da Prefeitura de Paris, onde foram instalados os anéis olímpicos e os Agitos paralímpicis - Marina Izidro/Folhapress

O ano começa com o prêmio de melhor do mundo da Fifa: Erling Haaland, Lionel Messi e Kylian Mbappé são os finalistas no masculino. Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso e Linda Caicedo no feminino. A cerimônia é aqui em Londres, dia 15 de janeiro.

Na mesma época, a temporada do tênis começa com o Aberto da Austrália. Novak Djokovic, 24 títulos de Grand Slam, vai se manter em alto nível? Como será o retorno de Rafael Nadal às quadras depois de um ano fora tratando lesões? Quem da nova geração vai surpreender no masculino e feminino?

Para quem gosta de corrida, assistir às maratonas ao longo do ano é sempre emocionante. Em outubro, o queniano Kelvin Kiptum quebrou o recorde mundial ao vencer Chicago em duas horas e 35 segundos. O debate sobre os limites do corpo humano e quando teremos um tempo oficial abaixo de duas horas continua (em prova não-oficial a marca foi batida por Eliud Kipchoge).

No futebol de seleções, em junho, tem Eurocopa na Alemanha. O Brasil disputa a Copa América nos Estados Unidos – quem será o treinador?

Antes de começar esta que é a derradeira coluna do ano, revisitei meu último texto de 2022, quando fiz uma lista de desejos para o esporte. Escrevi que esperava que Ana Moser, prestes a assumir o ministério do Esporte, tivesse uma boa gestão. Lamento que não esteja mais no cargo.

Outro desejo (e sabia que seria muito difícil) foi torcer para que países que ganham o privilégio de sediar Jogos Olímpicos e Copa do Mundo fossem escolhidos com base em critérios técnicos, humanos, e que tivessem preocupação ambiental genuína. Em 2034, teremos um mundial de futebol na Arábia Saudita.

Já outro ponto da minha lista felizmente se tornou realidade: em ano de Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia, desejei que o espaço das mulheres no esporte crescesse – com mais narradoras, comentaristas, treinadoras, etc. O mundial foi um sucesso, teve recordes de público e audiência e alto nível de futebol. Este mês, Rebecca Welsh se tornou a primeira árbitra a apitar uma partida da Premier League.

Assim como escrevi no fim de 2022, tenho o mesmo desejo para o ano que vem: que os pais levem seus filhos e filhas para praticar esportes. Não só pela questão da saúde, mas pelo quanto ele educa as crianças. O esporte ensina a cair e levantar, ganhar e perder, respeitar diferenças, ter determinação, disciplina, honestidade. Que seja um ano de muito esporte e saúde para todos. Feliz 2024.