Um erro de Ian Maatsen e a bola parou nos pés de Jude Bellingham. O inglês tocou para Vinicius Junior que, com um chute de perna esquerda, fez 2 a 0 e garantiu o título do Real Madrid na Liga dos Campeões em cima do Borussia Dortmund. O brasileiro comemorou afirmando: "eu estou aqui". Disso ninguém dúvida.

Vini Jr é um dos nomes mais falados do futebol nos últimos dias. O debate sobre ser o favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo esquentou não só no Brasil, mas aqui na Europa também.

Vinicius Junior faz o segundo gol na final da Liga dos Campeões - Justin Tallis/AFP

O ex-jogador Rio Ferdinand virou até piada por ter repetido a expressão "Bola de Ouro" nove vezes em 30 segundos na hora do gol, durante a transmissão da partida para um canal de TV inglês.

José Mourinho, que também participava como comentarista, disse que um jogador é eleito melhor do mundo quando seu time vai bem e que a bela temporada do Real Madrid, também campeão espanhol, era inegável. Em outra transmissão, Thierry Henry foi enfático ao dizer não há jogador melhor do que o brasileiro neste momento.

Bellingham, dias antes da decisão, declarou que o companheiro de clube era o melhor do planeta. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelloti, também já havia dito o mesmo.

O meio-campista inglês Bellingham na partida contra o Borussia - Adrian Dennis/AFP

A fase de Vini é excelente. Esta foi a temporada em que mais marcou pelo clube espanhol —24 gols, além de 11 assistências. Ele foi fundamental na campanha na Champions. Aos 23 anos e 325 dias, se tornou o mais jovem a marcar em duas finais do torneio. Depois dele vem Lionel Messi, que fez o mesmo aos 23 anos e 338 dias.

São dois os prêmios de melhor do mundo: o Ballon D'or, ou Bola de Ouro, da revista France Football, e o Fifa Best, concedido pela entidade máxima do futebol desde 2016.

No masculino, o último brasileiro a receber a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007. Só há um porém. Dois torneios de seleções podem bagunçar esse cenário: a Eurocopa, que começa sexta-feira (14) na Alemanha, e a Copa América, a partir de 20 de junho, nos Estados Unidos.

Kaká com o troféu Bola de Ouro em 2007, quando jogava pelo Milan - Damien Meyer - 4.dez.07/AFP

Harry Kane e Phil Foden não são os primeiros nomes que vêm à cabeça quando se pensa na premiação. Kane não levou o Campeonato Alemão com o Bayern de Munique, mas ganhou a Chuteira de Ouro de artilheiro entre as principais ligas nacionais europeias, com 36 gols na Bundesliga. E se liderar a Inglaterra em um título inédito na Euro, será que isso muda?

E se o destaque do torneio europeu for Foden —campeão da Premier League com o Manchester City e autor de 27 gols em todas as competições pelo clube na temporada?

Phil Foden na partida Manchester City 1 x 2 Manchester United, final da Copa da Inglaterra, em Londres - Hannah Mckay - 25.mai.24/Reuters

Se Bellingham —eleito melhor jogador da La Liga em sua primeira temporada na Espanha e vice-artilheiro do Real Madrid, com 23 gols— for o craque da Euro, entra de vez na briga?

Mbappé foi campeão francês, marcou 44 gols no total na temporada e já tem um título de Copa do Mundo no currículo. Caso a França ganhe, vira favorito? Ou até o alemão Toni Kroos, outro companheiro de Vini no Real e que vai se aposentar, aos 34 anos, depois da Euro. O que acontece se tiver atuação estelar em um título improvável, mas possível, da Alemanha?

Já se a Argentina vencer a Copa América... como ficam as chances de Messi, mesmo com menos visibilidade na MLS? Se o Brasil ganhar, as chances de Vini Jr. aumentam ainda mais.

Vinicius merece, tanto pela fase incrível quanto pelo talento e habilidade em campo e exemplo que é fora dele.

Ainda teremos que esperar alguns meses para saber quem vai ser eleito o melhor do mundo em 2024, mas o Brasil está bem perto.