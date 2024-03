Financial Times

Estamos testemunhando o retorno do fascismo? Donald Trump, para citar o exemplo contemporâneo mais importante, é um fascista? Marine Le Pen, da França? Ou Viktor Orbán, da Hungria? A resposta depende do que se entende por "fascismo". Mas o que estamos vendo agora não é apenas autoritarismo. É autoritarismo com características fascistas.

Devemos começar com duas distinções. A primeira é entre nazismo e fascismo. Como o falecido Umberto Eco, humanista e autor de "O Nome da Rosa", observou em um ensaio sobre "Ur-Fascismo" publicado no New York Review of Books em 1995, "Mein Kampf de Hitler é um manifesto de um programa político completo".

No poder, o nazismo era, como o stalinismo, "totalitário": controlava tudo. O fascismo de Mussolini era diferente. Nas palavras de Eco, "Mussolini não tinha filosofia: ele tinha apenas retórica... O fascismo era um totalitarismo confuso, uma colagem de diferentes ideias filosóficas e políticas, uma colmeia de contradições". Trump é igualmente "confuso".

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump - Alyssa Pointer - 9.mar.2024/Reuters

A segunda distinção é entre o antes e o agora. Os fascismos dos anos 1920 e 1930 surgiram da Primeira Guerra Mundial.

Eles eram naturalmente militaristas tanto em meios quanto em objetivos. Além disso, naquela época, a organização centralizada era necessária se as ordens fossem ser disseminadas. Hoje em dia, as redes sociais farão muito desse trabalho.

Portanto, o fascismo de hoje é diferente daquele do passado. Mas isso não significa que a noção seja sem sentido. Em seu ensaio, Eco descreve uma série de características do "Ur-Fascismo —ou Fascismo Eterno".

Uma característica é o culto à tradição. Os fascistas veneram o passado. O corolário é que eles rejeitam o moderno. "O Iluminismo, a Era da Razão", escreve Eco, "é visto como o início da depravação moderna. Nesse sentido, o Ur-Fascismo pode ser definido como irracionalismo".

Outra característica é o culto à ação por si só, da qual decorre outra: hostilidade à crítica analítica. E segue-se disso que "o Ur-Fascismo... busca consenso explorando e exacerbando o medo natural da diferença... Assim, o Ur-Fascismo é racista por definição".

Outro aspecto é que "o Ur-Fascismo deriva da frustração individual ou social. Por isso, uma das características mais típicas do fascismo histórico era o apelo a uma classe média frustrada".

O Ur-Fascismo vincula os apoiadores recrutados da classe média descontente através do nacionalismo. Esses seguidores, Eco acrescenta, "devem se sentir humilhados pela ostentação de riqueza e força de seus inimigos". Para o Ur-Fascismo, além disso, "não há luta pela vida, mas, sim, a vida é vivida pela luta".

Em seguida, para Eco, está o fato de que o Ur-Fascismo advoga um elitismo popular. No Ur-Fascismo, ele escreve, "Todo cidadão pertence ao melhor povo do mundo". Além disso, "todos são educados para se tornarem heróis".

Para o Ur-Fascismo, Eco acrescenta, "o Povo é concebido como uma entidade monolítica expressando a Vontade Comum. Como nenhuma grande quantidade de seres humanos pode ter uma vontade comum, o Líder finge ser seu intérprete".

A origem do machismo distintivo do Ur-Fascismo é que "o Ur-Fascista transfere sua vontade de poder para questões sexuais". Implícito aqui está tanto o desprezo pelas mulheres quanto a intolerância e condenação de hábitos sexuais não convencionais.

Por fim, "o Ur-Fascismo fala a novilíngua" —mente sistematicamente. Como Hannah Arendt observou em uma entrevista no New York Review of Books em 1978, "se todo mundo sempre mente para você, a consequência não é que você acredite nas mentiras, mas sim que ninguém mais acredita em nada".

Os seguidores acreditam no líder simplesmente porque ele veste o manto sagrado da liderança.

Essa é uma lista fascinante. Se olharmos para o populismo de direita de hoje, notamos precisamente os cultos do passado e da tradição, hostilidade a qualquer forma de crítica, medo das diferenças e racismo, origens na frustração social, nacionalismo e crença fervorosa em conspirações, a visão de que o "povo" é uma elite, o papel do líder em dizer a seus seguidores o que é verdade, a vontade de poder e o machismo.

Apenas neste mês, Trump descreveu imigrantes como "animais", ameaçou um "banho de sangue" se não vencesse em novembro e elogiou os insurretos de 6 de janeiro de 2021 como "patriotas incríveis".

Sabemos que ele e seus apoiadores pretendem encher a burocracia e o judiciário com pessoas leais a ele e criticar o sistema legal por responsabilizá-lo: afinal, ele está acima da lei. Não menos importante, ele transformou o Partido Republicano em seu.

Sim, os movimentos de hoje também são diferentes dos dos anos 1920 e 1930. Trump não está glorificando a guerra, exceto as guerras econômicas e comerciais. Mas ele glorifica Putin, a quem chamou de "gênio" por sua guerra na Ucrânia.

Os políticos europeus com raízes no passado fascista também são variados. No entanto, eles também compartilham muitas características do Ur-Fascismo, especialmente o tradicionalismo, nacionalismo e racismo, mas sem algumas outras, como a glorificação da violência.

O fascismo da Alemanha ou Itália dos anos 1920 e 1930 não existe mais, exceto talvez na Rússia. Mas o mesmo poderia ser dito de outras tradições.

O conservadorismo não é o que era há um século, assim como o liberalismo e o socialismo. As ideias e propostas concretas das tradições políticas se alteram com a sociedade, a economia e a tecnologia. Isso não é surpresa. Mas essas tradições ainda têm um núcleo comum de atitudes em relação à história, política e sociedade.

Isso também é verdade para o fascismo. A história não se repete. Mas rima. Está rimando agora. Não seja complacente. É perigoso embarcar no fascismo.