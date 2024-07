Financial Times

"A Alemanha está em dificuldades. Foi a única economia do G7 a encolher no ano passado e está prestes a ser a economia de crescimento mais lento do grupo novamente neste ano."

Essas são as primeiras palavras de um artigo de membros do Departamento Europeu do FMI publicado em 27 de março. De acordo com o FMI, seu PIB per capita encolheu 1% entre 2019 e 2023. Este foi o 34º pior resultado entre 41 economias de alta renda.

Das economias do G7, apenas o Canadá se saiu pior. Até o Reino Unido, com uma queda de 0,2%, e a França, com um pequeno aumento de 0,4%, se saíram melhor. O aumento de 6% dos EUA estava em outro patamar.

Símbolo do euro na sede do Banco Central Europeu, na Alemanha - Kirill Kudryavtsev/AFP

A condição de "homem doente da Europa" da Alemanha seria temporária ou crônica? Existem boas razões para argumentar que é principalmente o primeiro. Como observa o artigo, os termos de troca da Alemanha se deterioraram enormemente após a invasão da Rússia à Ucrânia, à medida que o preço do gás natural disparou. Mas os termos de troca voltaram aos níveis de 2018 à medida que o preço caiu novamente.

O aumento concomitante da inflação foi revertido e a política monetária do BCE começou a se suavizar. Finalmente, o reequilíbrio pós-pandemia da demanda global de bens manufaturados para serviços também foi desfavorável para a economia da Alemanha. Mas isso, também, está prestes a se reverter.

O FMI acrescenta que as preocupações com o futuro de longo prazo da indústria alemã são exageradas. Sim, as indústrias intensivas em energia se contraíram, mas representam apenas 4% da economia. A produção de automóveis, por outro lado, cresceu 11% em 2023, enquanto as exportações de veículos elétricos aumentaram 60%. Além disso, acrescenta, "o valor agregado da manufatura permaneceu estável mesmo com a queda da produção industrial".

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

De acordo com as previsões econômicas deste mês, espera-se que o crescimento da Alemanha seja de apenas 0,2% em 2024. Mas deve atingir 1,1% no ano que vem. No entanto, se isso for o novo normal, é um normal bastante pobre. São essas tendências de longo prazo, e não os choques recentes, que são o grande problema. A economia alemã sofre com cinco tendências adversas.

Em primeiro lugar, o crescimento da força de trabalho da Alemanha (pessoas com idade entre 15 e 64 anos) deve cair 0,66 pontos percentuais entre 2025 e 2029, em relação ao crescimento entre 2019 e 2023. Esta é a maior queda desse tipo no G7.

Em segundo lugar, a parcela do investimento público bruto no PIB, que foi de 2,5% de 2018 a 2022, foi a mais baixa entre vários países de alta renda, exceto a Espanha. Foi ainda abaixo dos parcos 3% do Reino Unido.

Em terceiro lugar, o PIB per capita da Alemanha (em paridade de poder de compra) caiu de 89% dos níveis dos EUA em 2017 para 80% em 2023. Esta foi a maior queda relativa de qualquer membro do G7 nesse período.

Em quarto lugar, a Alemanha continua a desempenhar um papel insignificante na economia digital. Como é a maior economia da Europa, isso também é importante para a UE como um todo.

Por fim, o mundo está entrando em uma era de fragmentação. Isso será particularmente significativo para a economia relativamente dependente do comércio da Alemanha.

Esses são ventos contrários significativos, todos os quais precisam ser considerados e resolvidos. Mas nenhum deles será particularmente surpreendente.

A abertura à imigração, a redução da burocracia e a criação de um mercado único europeu, com uma união de mercado de capitais dinâmica e integrada, fazem parte da resposta.

No entanto, há outra característica que quase nunca é vista como um problema em "círculos respeitáveis" na Alemanha, ou em qualquer outro lugar: seus enormes excedentes estruturais de poupança, que, é claro, financiaram seus enormes excedentes em conta corrente.

Muitos economistas alemães veem isso como prova da competitividade internacional da Alemanha e insistem que todos os outros, especialmente na zona do euro, deveriam seguir seu exemplo. Isso é um absurdo.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

A primeira razão é que todos os outros não podem seguir seu exemplo. Globalmente, poupança e investimento têm que se igualar. Portanto, se uma economia poupa muito mais do que investe, outras têm que fazer o oposto.

Isso então será mostrado em sua acumulação de reivindicações financeiras sobre os países deficitários, predominantemente como dívida.

Essa hostilidade alemã à dívida é tolice ou, pior, hipocrisia. Seus excedentes devem ser equilibrados pelos déficits e dívidas de outros. Além disso, pedidos para que os membros da zona do euro reduzam seus déficits fiscais só funcionarão bem se a conta corrente da zona do euro entrar ainda mais em superávit ou se os setores privados de outros membros da zona do euro (como a França, por exemplo) forem forçados a entrar em déficit.

Pôr do sol em Frankfurt, na Alemanha - Kai Pfaffenbach - 3.jul.2022/Reuters

O perigo é que tais ajustes sejam vistos como recessões "beggar-my-neighbour" causadas pela Alemanha. Isso aconteceu na zona do euro com quase letal ferocidade na década de 2010. Não deve acontecer novamente, especialmente dadas as políticas febris de hoje.

A segunda razão é que há uma solução doméstica simples. A Alemanha deveria usar mais de suas popanças excedentes em casa. A maneira óbvia de fazer isso é aumentar seu baixo nível de investimento público, permitindo que o governo alemão, um dos mais confiáveis do mundo, tome emprestado das pessoas que mais confiam nele, ou seja, o povo alemão, para investir mais em casa.

Um excelente capítulo sobre o investimento público na Alemanha, em um livro recente sobre investimento público europeu, observa que o investimento público líquido tem sido próximo de zero desde o início deste século.

Assim, a relação entre investimento público e PIB tem caído consistentemente. Não faz sentido para um país com poupanças excedentes tão vastas em seu setor privado não usá-las localmente, gerando assim tanto um lado da oferta mais forte quanto a demanda que a Alemanha e a zona do euro precisarão.

Os problemas de curto prazo da Alemanha passarão. Os de longo prazo são mais desafiadores. Mas o mais desnecessário é sua relutância em financiar o investimento público necessário no país. O momento de revogar a absurda "trava da dívida" na constituição é agora.