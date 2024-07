Não tem como não pensar em Nelson Rodrigues ao ver a reação de uma parte da esquerda diante do atentado contra Donald Trump. Muito antes da internet, bem anterior à democratização do debate público, quando polarização nem fazia parte do vocabulário, o escritor já vaticinava nosso futuro distópico: "os idiotas vão dominar o mundo; não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos".



São muitos e tem idiota no espectro político todinho. De um lado, os que relacionam o atentado à Trump ao de Bolsonaro; do outro, os que usam a mesma referência para negar a veracidade da facada que fez um talho na barriga do brasileiro e do tiro que, por muito pouco, não explodiu a cabeça do americano.

O ex-presidente Donald Trump após raspão de tiro na orelha durante comício em Butler, na Pensilvânia - Brendan McDermid/Reuters

Numa reunião, um colega mencionou um documentário que provava a "conspiração" do que chamam de "fakeada" (fake+facada). Expliquei por que seria impossível envolver hospitais, médicos renomados, policiais e mais uma centena de pessoas, os detalhes da investigação da Polícia Federal, olhei em volta e percebi que, pelas expressões, a louca era eu.



Durante o mandato, o sonho de Bolsonaro era usar a PF para encontrar alguma conexão entre Adélio e os partidos de esquerda. Mesmo sob o cabresto do ex-presidente, a conclusão do inquérito, reaberto algumas vezes, foi a de que o autor agiu sozinho. As instituições conseguiram, veja só, desagradar a direita, mas também a esquerda, porque jamais surgiu indício concreto de que o atentado teria sido armação. A dúvida só estimulou o ensaio sensacionalista, no qual o excelentíssimo posa de mártir, e que eu gostaria de desver.



Parte da esquerda queria ver sangue na facada, agora não se contenta com o pouco do raspão da orelha. Numa análise sóbria, isso é resultado de uma época regida pelo viés da confirmação: as pessoas só acreditam no que querem. Mas o problema, como bem disse Nelson Rodrigues, é que "um idiota está sempre acompanhado de outros".