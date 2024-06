Financial Times

A política industrial está de volta como um poderoso motivador para a intervenção do governo. Isso é verdade em muitas partes do mundo. Parece ser mais verdadeiro para a China de Xi Jinping do que era sob Deng Xiaoping, especialmente agora que deseja substituir o investimento em imóveis como seu motor de crescimento econômico.

Mas a mudança mais marcante está nos EUA. Ronald Reagan declarou que "as nove palavras mais aterrorizantes na língua inglesa são: sou do governo e estou aqui para ajudar".

Hoje, o governo Biden está "ajudando" entusiasticamente. Donald Trump, também, é um intervencionista, sendo a diferença que sua forma de ajudar é aumentar tarifas. Dada a histórica função do país como defensor da economia global aberta, essa mudança é importante.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em evento em fábrica de turbinas eólicas em Colorado - Andrew Caballero-Reynolds - 29.nov.2023/AFP

A evidência de que a política industrial se tornou mais difundida como ideia e prática é clara. "The Return of Industrial Policy in Data", publicado pelo FMI em janeiro, mostra um aumento marcante nas menções à política industrial no jornalismo econômico ao longo da última década.

Um artigo sobre "The New Economics of Industrial Policy", publicado pelo National Bureau of Economic Research e escrito por Réka Juhász, Nathan Lane e Dani Rodrik, mostra um aumento acentuado nas intervenções de política industrial em todo o mundo, de 228 em 2017 para 1.568 em 2022 —principalmente em países de alta renda (provavelmente porque têm mais espaço fiscal).

Isso também permite ao resto do mundo acusá-los de hipocrisia.

Os economistas reconhecem três argumentos válidos para tais intervenções. O primeiro diz respeito às "externalidades", ou benefícios não compensados fornecidos por uma empresa. Os mais óbvios vêm do que os trabalhadores e outras empresas aprendem com ela. Existem também externalidades de segurança nacional e outras externalidades sociais.

O segundo argumento diz respeito a falhas de coordenação e aglomeração: assim, várias empresas podem ser viáveis se começarem juntas, mas nenhuma pode ser viável se começar sozinha. O último argumento diz respeito ao fornecimento de bens públicos, especialmente bens públicos de localização específica, como infraestrutura. Note, crucialmente, que nenhum desses é um argumento para protecionismo.

Como eu mencionei na semana passada, o protecionismo é uma forma pobre de alcançar tais objetivos sociais mais amplos.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A política industrial funciona se mudar a estrutura da economia para uma direção benéfica. Infelizmente, existem razões bem conhecidas pelas quais a tentativa pode falhar. A falta de informação é uma delas. A captura por uma série de interesses especiais é outra.

Assim, os governos podem falhar em escolher vencedores, enquanto os perdedores podem ter sucesso em escolher governos. Quanto mais dinheiro estiver em jogo, mais provável é que este seja verdadeiro.

No entanto, as políticas industriais podem funcionar. Em uma publicação do Peterson Institute for International Economics em 2021, Gary Hufbauer e Euijin Jung argumentaram que "o sucesso excepcional é o Darpa", a agência de financiamento de tecnologia dos EUA. Portanto, uma política de inovação bem-sucedida é possível. Políticas regionais também às vezes funcionaram.

No entanto, o fracasso não é o único risco. O sucesso também é. As políticas industriais correm o risco de provocar retaliação internacional. A Coreia do Sul usou a proteção dos mercados domésticos como uma forma indireta de subsidiar exportações, criando assim setores novos bem-sucedidas. Mas era um país pequeno, sob proteção dos EUA.

Para países maiores, as repercussões internacionais devem ser levadas em conta. Isso é algo que a China aprendeu recentemente, com sua corrida para dominar novas tecnologias "limpas". Isso está motivando retaliação tanto nos EUA quanto na UE, piorando ainda mais as relações entre as superpotências econômicas.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Hoje, a política industrial mais marcante é a do governo Biden. Um economista radical, James K. Galbraith da Universidade do Texas em Austin, afirma, em análise, que "pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos têm um simulacro plausível de uma política industrial".

Mas não é real: assim, "o estado americano perdeu a capacidade de esforço concentrado e decisivo na vanguarda da tecnologia e da ciência".

A Lei de Redução da Inflação de Joe Biden tem múltiplos objetivos, desde promover a manufatura até reduzir as emissões. Isso é problemático. Galbraith gostaria que os EUA se tornassem mais radicalmente intervencionistas, e assim mais parecidos com a China. Se os EUA vão ser intervencionistas, eles devem ser mais estratégicos. Será que realmente podem ser?

Então, como devemos avaliar essa mudança na política dos EUA em relação às políticas industriais, combinada, na direita trumpista, com o desejo de retornar às altas tarifas do final do século 19 e início do século 20?

A resposta é que agora existem pelo menos três consensos entre os dois partidos: nostalgia pela manufatura; hostilidade à China; e indiferença às regras internacionais que os EUA mesmos criaram.

Este, então, é um novo mundo, no qual a ordem comercial internacional poderia atingir um ponto de ruptura rapidamente. A maneira mais sábia de seguir políticas industriais é focar no problema identificado o mais precisamente possível, minimizando os efeitos colaterais prejudiciais na cooperação internacional, na abertura comercial e no desempenho econômico doméstico.

Infelizmente, é improvável que seja assim que isso termine, assim como não foi na década de 1930. Como tantas vezes antes, uma mudança fundamental na ideologia em direção a abordagens nacionalistas e intervencionistas é realmente difícil de conter.

Com a morte da "hiperglobalização", uma era de convergência de renda real média entre países emergentes e em desenvolvimento e as economias de alta renda chegou ao fim, observam Dev Patel, Justin Sandefur e Arvind Subramanian na Foreign Affairs.

Quanto mais perderemos se a nova era de suspeita, protecionismo e intervencionismo se espalhar pelo mundo?

No mínimo, os formuladores de políticas poderosos precisam decidir da maneira mais racional e cuidadosa possível. Muita coisa está em jogo.