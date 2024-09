"Os países de renda média abrigam três em cada quatro pessoas do mundo —e quase dois terços daqueles que lutam na pobreza extrema. Eles são responsáveis por 40% da produção econômica total do planeta—e quase dois terços das emissões globais de carbono. Em resumo, o esforço global para acabar com a pobreza extrema e espalhar prosperidade e habitabilidade será em grande parte vencido ou perdido nesses países."

Essas palavras de Indermit Gill, economista-chefe do Banco Mundial, aparecem no Relatório de Desenvolvimento Mundial 2024, intitulado "A Armadilha da Renda Média", que é a ideia de que as economias tendem a ficar presas no caminho para as altas rendas dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália e vários outros.

Mulher seleciona alimentos em supermercado no Rio de Janeiro - Wamg Tiancong - 2.mar.2024/Xinhua

Existe realmente tal armadilha? Um documento de trabalho do FMI (Fundo Monetário Internacional) de 2024 por Patrick Imam e Jonathan Temple, "No Limiar: A Relevância Crescente da Armadilha da Renda Média", é cético: "Olhando mais detalhadamente para as transições individuais... há poucas evidências de uma armadilha de renda média distinta, em oposição à mobilidade limitada de forma mais geral."

Um artigo de 2021 por Dev Patel, Justin Sandefur e Arvind Subramanian, "A Nova Era da Convergência Incondicional", concluiu de forma mais contundente que "os debates sobre uma ‘armadilha da renda média’... parecem anacrônicos: os países de renda média exibiram taxas de crescimento mais altas do que todos os outros desde meados da década de 1980".

No entanto, preencher o espaço da prosperidade média entre países ricos e pobres é dolorosamente lento e difícil. A provável persistência dessas lacunas importa para o bem-estar humano, a estabilidade política e nossa capacidade de enfrentar desafios globais, notadamente a mudança climática. Não menos importante, elas tornam a ideia de que esta última será gerida por "decrescimento" absurda. Qual desses países de renda média aceitará tal estagnação? A Índia aceitará?

Como o relatório enfatiza, a "ambição dos 108 países de renda média com rendas per capita entre US$ 1.136 (R$ 6,4 mil) e US$ 13.845 (R$ 78,4 mil) é alcançar o status de alta renda nas próximas duas ou três décadas. Quando avaliados contra esse objetivo, o histórico é desanimador: a população total das 34 economias de renda média que transitaram para o status de alta renda desde 1990 é inferior a 250 milhões, a população do Paquistão."

O país mais populoso a se tornar um país de alta renda desde 1990 é a Coreia do Sul. Enquanto isso, países importantes não conseguiram convergir. O Brasil é um exemplo. Antes bem-sucedido, o Chile também tropeçou. Acima de tudo, as rendas médias per capita dos países de renda média permaneceram abaixo de 10% dos níveis dos EUA desde 1970.

Esse histórico é preocupante, independentemente de a noção de uma "armadilha" ser estatisticamente significativa ou não. Além disso, acrescenta o documento, o caminho que funciona para países de baixa renda não funcionará para os mais avançados.

Ele observa, crucialmente, que a lacuna entre o PIB por trabalhador nos países de renda média e os EUA é muito maior do que a lacuna na disponibilidade de capital físico e humano. Assim, a principal falha dos países de renda média não está em acumular pouco capital, mas em usá-lo tão mal.

A ideia aqui é que o foco deve mudar do investimento em si para a infusão de novas ideias disponíveis no exterior e, em seguida, para a inovação doméstica. O que é necessário, em suma, é o desenvolvimento de uma economia mais sofisticada. Isso depende da aquisição e desenvolvimento de know-how.

A infusão depende do fornecimento de trabalhadores qualificados (engenheiros, cientistas, gerentes) e da abertura a ideias de outros lugares (notadamente através de investimento direto e comércio). A Coreia teve um sucesso dramático com essas abordagens. Seu foco nas exportações foi particularmente significativo para facilitar a infusão. A UE promoveu de forma semelhante a infusão na Polônia e em outros países que se tornaram membros recentemente.

Para a inovação, as trocas de capital humano são particularmente importantes, incluindo via educação e trabalho no exterior. As diásporas resultantes são um enorme ativo potencial. A inovação também depende do acesso aos mercados globais.

O relatório argumenta que os países precisam internalizar o célebre conceito de "destruição criativa" de Joseph Schumpeter, atualizado pelo trabalho de Philippe Aghion e Peter Howitt. O passo essencial é forçar os incumbentes a competir, encorajar os novos entrantes e abrir a economia para aqueles que historicamente ficaram de fora.

Isso envolve tanto criação, quanto destruição. Esta última tende a ser acelerada por crises. Isso foi notavelmente verdadeiro no caso da Coreia. A mobilidade social é cerca de 40% menor nos países de renda média do que nos de alta renda. Isso deve mudar.

A destruição criativa também é necessária se a transição energética for acelerar. Os países de renda média tendem a desperdiçar energia e mudaram muito lentamente para as renováveis, embora muitos tenham potencial excepcional.

Parte do problema é o alto custo do capital, ele próprio resultado de altos níveis de incerteza. Melhorias nas instituições, com o objetivo de aumentar a previsibilidade e a segurança, ajudarão. Acima de tudo, as sociedades e economias precisam se tornar mais abertas e meritocráticas.

Nada disso é fácil em qualquer lugar, especialmente nos países em desenvolvimento. Infelizmente, a ascensão do protecionismo e a consequente fragmentação da economia mundial provavelmente piorarão suas perspectivas. Sim, haverá oportunidades também, à medida que alguns importadores mudem sua atual dependência da China.

Mas a integração tem sido inquestionavelmente uma força dominante por trás dos sucessos de desenvolvimento do passado recente: como o relatório observa, "mais protecionismo pode potencialmente piorar a difusão do conhecimento para países de baixa e média renda". Da mesma forma, o empréstimo caro tornará os investimentos complementares que serão necessários mais difíceis de serem acessíveis.

As perspectivas de crescimento estão piorando. As esperanças de um mundo melhor desvanecem-se com elas.