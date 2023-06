Documentários de caráter biográfico sobre figuras vivas dependem basicamente de dois aspectos: amplo acesso ao personagem e a intenção de mostrá-lo de forma multidimensional. Foi preciso que Galvão Bueno deixasse de ser o principal narrador da Globo para que ganhasse uma série à altura de suas contradições.

Em cinco episódios, "Galvão: olha o que ele fez" é abertamente uma homenagem ao narrador que foi a voz da Globo por 41 anos, mas vai além da bajulação. Em momentos significativos, os diretores Gustavo Gomes e Sidney Garambone expõem o protagonista como uma figura incontrolável e desrespeitosa com os colegas de trabalho, tanto de nível hierárquico inferior quanto superior.

Numa recente entrevista ao podcast Flow, Galvão observou: "Eu acho que eles exageram um pouco em uma parte… Eu não vi antes, não vi nada, deveria ter visto, porque eu cortaria uma coisinha ali. É que no quarto episódio parece que sou meio monstro mesmo".

O episódio em questão traz as vozes de inúmeras pessoas próximas, em sua maioria ex-funcionários da Globo. Os depoimentos mostram que o sucesso alcançado a partir de meados da década de 1990 tornou o narrador uma pessoa insuportável.

Dito de forma delicada por seu amigo Tino Marcos: "Ele não é uma pessoa fácil". Como observa Boni, Galvão seguiu, de forma consciente ou não, a ideia de que faz mais sucesso quem é temido do que quem é querido.

Luiz Fernando Lima, diretor de Esportes da Globo na época da Copa de 2002, dá o depoimento mais contundente sobre como o narrador se portava antes de iniciar uma transmissão: "Infernizava todo mundo, criava um clima horroroso na cabine", diz. "Para o público, estava tudo maravilhoso, mas nos bastidores o comportamento do Galvão tinha sido uma coisa absolutamente destruidora para quem estava em volta".

Galvão Bueno e o diretor Sidney Garambone no estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), onde o Brasil se sagrou tetracampeão, em 1994 - Globo/Divulgação

Lima revela uma conversa com Galvão após a conquista do penta, em Yokohama. "O que você achou?", perguntou o narrador. "Essa Copa foi maravilhosa", respondeu o executivo. "Mas a única coisa que talvez tenha faltado foi eu te dar um soco em determinado momento para você entender que estava indo além demais."

Outro mérito de "Galvão: olha o que ele fez" é expor sem meios-tons os conflitos que o narrador teve ao longo da carreira com figuras importantes do mundo esportivo. Quatro delas, Neymar, Felipão, Nelson Piquet e Renato Mauricio Prado, se recusaram a dar depoimentos.

A série do Globoplay evita, porém, abordar outro aspecto delicado da trajetória do narrador, o que Tino Marcos certa vez chamou de "ligações perigosas" de Galvão com Ricardo Teixeira e J. Hawilla (1945-2018), ambos acusados de inúmeros negócios escusos no mundo do futebol.

Ainda assim, "Galvão: olha o que ele fez" é uma série surpreendente, que ajuda a explicar como ele se tornou o maior narrador esportivo da televisão, com um alcance e um poder que nenhum outro jamais teve.

Outra série documental recém-lançada que surpreende, apesar de tratar de um tema já muito explorado, é "O Caso Escola Base", disponível no Canal Brasil.

O documentário de Valmir Salaro sobre o caso da Escola Base - Reprodução

Além de Valmir Salaro, que reconheceu seu erro num documentário recente, outros repórteres e âncoras admitem falhas cometidas durante a cobertura do caso, em 1994.

Um dos trunfos da série, dirigida por Paulo Henrique Fontenelle, é o resgate de um depoimento de Jorge Miranda Jordão (1932-2020), então editor-chefe do Diário Popular, que se recusou a publicar a denúncia por julgá-la inconsistente. Foi o único veículo de comunicação relevante que adotou tal procedimento.

Por fim, Fontenelle lembra que as lições da desastrosa cobertura não foram aprendidas. De passagem, o diretor registra o festival de fake news abraçado por parte da mídia nos últimos anos, em especial durante o governo Bolsonaro.