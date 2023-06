A atriz Karen Junqueira quer abordar nos palcos o tema do abuso infantil.

Em 2021, a atriz revelou publicamente que foi vítima de um estupro quando criança. "Acho que também é papel do ator levar informações como essas para sociedade. Precisamos falar sobre o assunto e combater esse mal que é tão silencioso", diz ela à coluna.

Karen Junqueira - Instagram/karenjunqueira

Karen está em busca de um roteirista para assinar com ela a peça.

No ano passado, ao lado de Luciana Temer, criadora do Instituto Liberta, a artista participou de uma campanha nacional contra abusos de menores.

CLIQUE

A cantora Ana Canãs posa nua para a série 'sofá azul' do fotógrafo Angelo Pastorello - Angelo Pastorello/Divulgação

A cantora Ana Cañas foi fotografada nua para a série "Sofá Azul", do fotógrafo Angelo Pastorello, em comemoração aos 30 anos de carreira do artista. Já participaram do projeto as atrizes Laura Cardoso e Erika Januza, o chef Henrique Fogaça, o cantor e apresentador Ronnie Von e a apresentadora Ana Paula Padrão.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH