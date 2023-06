Jair Bolsonaro (PL) ainda é presidente da República —ao menos em sua página oficial no LinkedIn, rede social voltada a relações de trabalho.

Lula e Bolsonaro, então candidatos à Presidência, durante debate realizado nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo - Bruno Santos - 16.out.2022/Folhapress

Na seção destinada ao preenchimento da experiência profissional, a página de Bolsonaro afirma que ele ocupa a Presidência da República desde janeiro de 2019 até "o momento", o que daria um total de quatro anos e seis meses no cargo.

A falta de atualização já foi notada por integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que demonstraram incômodo. Para além do LinkedIn, o ex-presidente utiliza verbos do presente em seu canal no Telegram, como se ainda estivesse à frente do governo federal.

"Governo Jair Bolsonaro muda regras para ampliar oferta de ensino profissionalizante nas universidades privadas", diz uma mensagem disparada no dia 3 deste mês. A conta do ex-mandatário na rede social acumula mais de 2,4 milhões de inscritos.

Print mostra a conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no LinkedIn, onde ainda aparece como presidente da República - Reprodução

