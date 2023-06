O presidente do Chile, Gabriel Boric, foi ao show de Caetano Veloso na terça (6), no Teatro Municipal de Santiago.

PRESENTE

Ao ser anunciado, Boric foi aplaudido pela plateia, formada também por muitos brasileiros (os ingressos para os dois dias de show na capital chilena esgotaram).

O presidente do Chile, Gabriel Boric, 'faz o L' em show de Caetano Veloso em Santiago - Arquivo Pessoal

SINAL

O presidente, que estava no camarote com sua namorada, Irina Karamanos, e com o embaixador do Brasil em Santiago, Paulo Roberto Soares Pacheco, acenou para o público, e viu que algumas pessoas "faziam o L", sinal de apoio a Lula (PT), em direção a ele.

DE VOLTA

Boric então fez o mesmo gesto, com os dedos polegar e indicador formando a letra inicial do nome do presidente brasileiro. Diversas pessoas na plateia registraram a cena.

DE VOLTA 2

A atitude tem significado especial: ela acontece poucos dias depois de o presidente chileno criticar Lula em plena reunião de chefes de estado da América do Sul, organizada pelo petista no Brasil.

NA PAZ

O gesto no show foi entendido por integrantes do governo brasileiro como um aceno de paz e uma demonstração de admiração do chileno por Lula.

O cantor Caetano Veloso, o embaixador do Brasil em Santiago, Paulo Roberto Soares Pacheco, e o presidente do Chile, Gabriel Boric, no show do músico baiano na capital chilena - Arquivo Pessoal

LADO

A divergência dele com o petista no Brasil teve como centro a Venezuela.

LADO 2

Lula recebeu o ditador do país, Nicolás Maduro, horas antes de se reunir conjuntamente com os presidentes da América do Sul.

LADO 3

Num pronunciamento ao lado do venezuelano, Lula afirmou, dirigindo-se a ele: "Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Da antidemocracia, do autoritarismo. Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para efetivamente as pessoas mudarem de opinião".

OUTRO LADO

Pouco depois, Boric se contrapôs abertamente a Lula. Em uma conversa com jornalistas, ele disse: "Não é uma construção narrativa [o que ocorre na Venezuela, é uma realidade. É séria, e tive a oportunidade de vê-la nos olhos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que vêm à nossa pátria e que exigem, também, uma posição firme e clara para que os direitos humanos sejam respeitados sempre e em todos lugares, independentemente da cor política do governante de turno".

OUTRO LADO 2

A declaração foi amplamente divulgada pela imprensa. E causou desconforto no governo brasileiro, embora tenha sido minimizada publicamente por Lula e até mesmo por Maduro.

LETRAS

