As autoridades do governo e do Judiciário que apoiaram a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF) estão empenhadas em isolar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) em sua batalha para que o nome do advogado seja rejeitado pelo Senado.

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) - Lucio Tavora-22.mar.23/Xinhua

NO TEU CANTO

As chances de que Moro tenha sucesso são consideradas irrisórias –mas a meta é que ele fique falando sozinho no parlamento, e que a oposição ao governo não se some a ele a ponto de fazer um barulho grande contra a escolha de Lula (PT).

CANTO 2

O governo federal tem consolidados 42 votos no Senado –um a mais do que o necessário para a aprovação do nome de Zanin. A oposição tem 12 senadores, e 27 se declaram independentes.

PLACAR

Ministros do governo, autoridades do Judiciário e senadores da base de apoio a Lula pretendem trabalhar para que a votação do advogado seja bem mais ampla do que a base do governo no Senado, somando votos até da oposição.

PLACAR 2

Eles têm invocado o fato de que isso já ocorreu em passado recente: as indicações de Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo foram respeitadas pelos que então faziam oposição a ele –e Kassio Nunes e André Mendonça tiveram até mesmo votos do PT quando foram aprovados para a Corte.

NA HISTÓRIA

Zanin foi indicado por Lula na semana passada para substituir Ricardo Lewandowski no STF. Advogado de Lula na Operação Lava Jato, ele estabeleceu um confronto jurídico com Moro durante o julgamento do ex-presidente em torno de teses que acabaram sendo a base para que as condenações do petista fossem anuladas.

NA HISTÓRIA 2

Quando Zanin foi indicado, Moro afirmou em suas redes sociais que a escolha "não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano".

LETRAS

A escritora Noemi Jaffe prestigiou, na noite de quarta (7), a festa "Um Brinde com um Prefácio", que celebrou a abertura da segunda edição d’A Feira do Livro, no Pacaembu, em São Paulo. O evento ocorreu no Bubu Restaurante e foi organizado pela Feira do Livro, pela editora Companhia das Letras e pela livraria Dois Pontos, comandada por Ciça Pinheiro. O escritor Antonio Prata, colunista da Folha, marcou presença na comemoração.