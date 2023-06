O casal Lena (Ana Flavia Cavalcanti) e Kátia (Kika Sena), protagonistas do especial "Falas de Orgulho", da Globo, terá como trilha sonora a canção "Intimidade", de Liniker e os Caramelows.

Em episódio da antologia "Histórias Impossíveis", que vai ao ar na noite desta segunda (26), elas vão lutar contra acontecimentos reais e fantásticos para conseguirem ficar juntas.

As atrizes Ana Flavia Cavalcanti e Kika Sena em cena de especial da Globo - Manoella Mello/Globo

A música "Esotérico", de Gilberto Gil, também estará no programa que celebra o mês do Orgulho LGBTQIA+.

"Busquei uma trilha que trouxesse a voz de artistas que abriram muitos caminhos dos direitos da mulheres no passado, como Gal Costa e Maria Bethânia, numa gravação histórica de ‘Esotérico’ cuja letra diz: 'Mistérios sempre há de pintar por aí'. E trouxe a Liniker, artista que me encanta profundamente no cenário da música brasileira contemporânea", afirma a diretora artística do especial, Luisa Lima.

PÁGINAS

A atriz Vanessa Goulartt recebeu convidados no lançamento do seu livro "Frases Curtas para Dias Longos", na semana passada, na Livraria da Vila, em São Paulo. A atriz Bárbara Bruno, mãe da autora, compareceu ao evento. O ator Nelson Freitas também prestigiou a ocasião.