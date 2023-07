O líder da bancada do PT na Câmara de São Paulo, Senival Moura, enviou ofício ao Tribunal de Contas do Município (TCM) pedindo a abertura de um processo de fiscalização de obras inacabadas da Prefeitura de São Paulo.

Vereador Senival Moura, líder do PT na Câmara Municipal de SP - Afonso Braga-10.jun.2022/CMSP

O parlamentar pede que sejam levantados todos os contratos da gestão de Ricardo Nunes (MDB), e seus eventuais prejuízos financeiros para averiguar se está "havendo a contratação de novas obras sem a conclusão das existentes".

O último relatório do TMC foi realizado em 2018 e constatou que havia 289 obras inacabadas da administração direta e indireta da Prefeitura de SP com contratos que totalizam R$ 16,1 bilhões —valor de dezembro daquele ano.

"Mais de 80% das obras inacabadas se referem às áreas da educação, da infraestrutura urbana e da rede de drenagem de águas pluviais", dizia o relatório do TCM. "Destaca-se a área da educação, com um total de 123 obras inacabadas, ou seja, um percentual de 43% do total de 289 obras inacabadas no município."

Procurada, a Prefeitura de SP afirma que "aguarda a manifestação do Tribunal de Contas do Município".

PARTITURA

O maestro João Carlos Martins apresentou o espetáculo "Star Wars" na quarta-feira (28), no Teatro Bradesco, em São Paulo. A secretária de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo, Marilia Marton, prestigiou o músico. O jornalista Carlos Tramontina e sua mulher, Rosana Gerab, passaram por lá.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH