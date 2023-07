A atriz Carol Duarte participará de um debate com a equipe e o elenco do espetáculo "Babilônica Tropical – A Nostalgia do Açúcar", protagonizado por ela. Dirigido por Marcos Damigo, a peça retrata o período em que os holandeses invadiram a região Nordeste do Brasil, no século 17.

A montagem entrará em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília na próxima quinta (3), após uma temporada em Belo Horizonte. O bate-papo ocorrerá no sábado (5).

A atriz Carol Duarte - Bruno Santos - 12.jun.2023/Folhapress

A conversa, mediada pela médica especialista em voz Glaucia Verena, falará sobre desafios de abordar o passado histórico em uma obra teatral e as relações "étnico-raciais" do país.

A trama se desenrola a partir do momento em que Anna Paes, personagem dona de um engenho vivida por Duarte, escreve um bilhete para o aristocrata neerlandês Maurício de Nassau, presenteando-o com seis caixas de açúcar em sua chegada ao Brasil.

O bilhete existe e está guardado no Arquivo Nacional dos Países Baixos.

Além de Carol Duarte, o elenco traz Ermi Panzo, Jamile Cazumbá e Leonardo Ventura.