O rapper Zudizilla prepara o show de lançamento do seu álbum "Zulu Vol. 3.: Quarta Parede", que irá ocorrer no dia 26 de agosto, no Sesc Pompeia, em São Paulo.

O rapper Zudizilla - Marcus Leoni -29.abr.2019/Folhapress

A apresentação terá participações especiais da cantora Melly e do ativista Galo de Luta, líder dos entregadores de aplicativos, que também é músico. Zudzilla é casado com a cantora e compositora Luedji Luna.

REI DO BLUES

O diretor do MIS (Museu da Imagem e do Som), André Sturm, recebeu convidados na abertura da mostra "B.B. King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar" na semana passada, na sede no museu, localizado na capital paulista. A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativa de São Paulo, Marilia Marton, e o empresário Edgard Radesca, dono do Bourbon Music Street Club, estavam presentes.