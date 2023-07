As deputadas federais Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Juliana Cardoso (PT-SP) convocaram um ato, intitulado "Lutar Não É Crime", para o próximo sábado (8), no galpão em frente ao Armazém do Campo, em São Paulo.

A deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) - Bruno Santos/Folhapress

A manifestação será em combate ao que elas chamam de perseguição da extrema-direita contra parlamentares feministas e de esquerda na Câmara dos Deputados. No mês passado, o Conselho de Ética da Casa abriu processos disciplinares contra quatro deputadas do PSOL e duas do PT —incluindo Sâmia e Juliana.

As parlamentares realizaram protesto contra a provocação de um requerimento de urgência do projeto de lei do marco temporal de terras indígenas. As representações foram enviadas pelo Partido Liberal (PL).

São ainda alvos do processo as deputadas Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Célia Xacriabá (PSOL-MG), Talíria Petrone (PSOL-RJ), e Erika Kokay (PT-DF), que devem comparecer ao ato.

A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro argumenta que elas ofenderam o autor do requerimento, o deputado Zé Trovão (PL-SC), além de outros parlamentares favoráveis à medida, após a aprovação da urgência na tramitação do projeto.

Segundo a denúncia, elas chamaram os parlamentares de "assassinos do nosso povo indígena". A representação ainda reúne posts das deputadas criticando o projeto. A OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo) divulgou uma nota em repúdio à abertura do processo.

O ato marcado para sábado também é em defesa do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) da reforma agrária.

ESTANTE

O jornalista e escritor Antonio Carlos Seidl, que trabalhou na Folha por mais de 15 anos, recebeu convidados no lançamento do seu terceiro livro de memórias, "Lábios de Chocolate — Novas Inconfidências de Tempos (I)memoriáveis", que ocorreu na terça-feira (4), no Bar São Cristóvão, em São Paulo. O economista Roberto Teixeira da Costa e o também jornalista e escritor Jason Tércio prestigiaram o evento.